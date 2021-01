V Titisee-Neustadtu brez kvalifikacij, 'prolog' Granerudu

Najboljši od šesterice Slovencev je bil Anže Lanišek, ki je na 17. mestu imel 130,5 točke za 130 metrov dolg skok, Peter Prevc je za prav tolikšno daljavo dobil 128,9 točke in je imel 20. oceno, sledila sta Žiga Jelars 122 in Cene Prevc s 121 metri na 35. in 37. mestu, Domen Prevc je s 121 metri imel 39. oceno, Tilen Bartolpa je skočil 116,5 metrov, kar je bila 46. ocena serije.



Pred prologom so skakalci, kot piše na uradni spletni strani SZS, opravili z dvema serijama uradnega treninga. V prvi seriji je kar 146 metrov skočil Poljak Andrzej Stekala, Lanišek je s 125 metri imel 14. oceno, Peter Prevc pa s 128,5 metri 19. oceno serije. V drugi seriji je bil s 143 metri najboljši Markus Eisenbichler, Lanišek je s 134 metri znova imel 14. oceno serije.