V Tivoliju se 'dogaja': Sotlar, Orehek in Planko niso več zmaji

Jure Sotlar, David Plankoin Janez Orehek so zadnjo tekmo za moštvo iz Tivolija tako odigrali v soboto, ko so Ljubljančani končali redni del državnega prvenstva z derbijem na Jesenicah in porazom po kazenskih strelih s Sijem Acronijem Jesenicami. V izločilnem delu DP se bo ljubljanska ekipa v četrtfinalu, ki se začenja v nedeljo, merila z MK Bledom.

V Alpski ligi, v kateri spored precej krojijo tudi okužbe z novim koronavirusom, pa zeleno-bele naslednja tekma čaka v sredo v Val Gardeni. Ljubljanska ekipa je trenutno na drugem mestu lestvice regionalnega tekmovanja.