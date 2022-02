Finale pred finalom: V torek bo znan prvi finalist domačega hokejskega prvenstva

V torek se bo končal prvi polfinale domačega tekmovanja v hokeju. Dvoboj med Jeseničani in Ljubljančani je pravzaprav že nekakšen finale pred finalom, saj v tej sezoni enega od velikih tekmecev na slovenski sceni ne bomo videli zaigrati v finalu. Na prvi tekmi so s 3:0 zmagali ljubljanski hokejisti.

V tej sezoni imajo pri Hokejski zvezi Slovenije precej težav z izvedbo končnice. Prestavljali in odpovedovali so že tekme četrtfinala, v torek pa se bo končal šele prvi del polfinala, medtem ko drugega ekipi Slavije Junior in Triglava še nista niti začeli, po novem je prvi dvoboj predviden za 23. februar. Po nastopih v rednem delu in razvrstitvi ekip v DP je bilo jasno, da v tej sezoni ne bo tradicionalnega obračuna obeh najmočnejših slovenskih hokejskih zasedb v velikem finalu. Jeseničani so v rednem delu svojo nalogo opravili po pričakovanjih in končali na prvem mestu, Ljubljančani, ki so večinoma na tekme pošiljali pomlajeno zasedbo, pa so bili šele četrti. Po sistemu tekmovanja 1-8, 2-7 ... sta se tako po preskočenih četrtfinalnih ovirah stara rivala znašla v paru že v polfinalu.

HZS je določila, da bo polfinale potekal po sistemu boljši z dveh tekem. Pred desetimi dnevi so v Podmežakli slavili hokejisti SŽ Olimpije s 3:0, kar pomeni, da si lahko v domačem Tivoliju privoščijo tudi poraz z dvema zadetkoma, pa bodo še vedno v finalu. Če bodo za tri gole zmagali železarji (ne velja pravilo več golov v gosteh), bosta ekipi igrali podaljšek. Zmaga z več kot tremi goli razlike v finale vodi branilce naslova. To sicer ni bil prvi medsebojni obračun v sezoni. Že pred končnico sta ekipi igrali dve tekmi v rednem delu DP in na ti so Ljubljančani, sicer v tej sezoni prvič člani najmočnejše regionalne lige ICEHL, prišli s prvo postavo. Na prvi tekmi oktobra v Podmežakli so domači igralci Sija Acronija Jesenic, ki tudi v tej sezoni ostajajo v alpski ligi, presenetili favorizirane tekmece in zmagali prepričljivo s 3:0. Mesec dni pozneje pa je bil izid v dvorani Tivoli enak, le da so zmagali zeleno-beli.

