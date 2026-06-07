V usta dobil plošček pri 140 km/h, dva dni kasneje asistiral v finalu

Brayden McNabb je v tekmo vstopil s posebno zaščitno kletko, ki je njegova usta ščitila pred novimi neljubimi dogodki. Navijači v Las Vegasu so ga pozdravili z zelo bučnim aplavzom, s katerim so izkazali občudovanje za očitno izredno trdoživega hokejista. "Počutil sem se dokaj dobro. Nekaj časa sem potreboval, da sem se navadil na kletko. Večino časa je bilo vse v redu, še posebej na koncu tekme," je po herojskem nastopu povedal McNabb.

O njegovi trdoživosti pove tudi dejstvo, da si sploh ni predstavljal, da bi lahko izpustil tretjo tekmo finala lige NHL. "Nekaj dvomov je bilo takoj po poškodbi. Ko sem bil v bolnišnici, sem nekoliko dvomil, a danes sem se zbudil in počutil sem se dobro. Takoj sem vedel, da bom zaigral." McNabb ostaja vitez z največ nastopi za klub iz Las Vegasa v rednem delu sezone, na svojem računu jih ima že 647. Hokejisti Vegas Golden Knights lovijo svoj drugi naslov prvakov najmočnejše hokejske lige na svetu, prvega so osvojili v sezoni 2022/23.