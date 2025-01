V Wengnu najbolje kaže norveškemu slalomskemu dvojcu

Atle Lie McGrath, ki lovi svojo tretjo zmago med elito, je izkušenejšega rojaka Henrika Kristoffersena v prvem delu obračuna premagal za 43 stotink sekunde. Kristoffersen, ki ima že 24 zmag na slalomih, trikrat je slavil tudi v Wengnu, vodi v slalomskem seštevku zime pred Clementom Noelom.

Francoz, v tej zimi je zmagal v Leviju, Gurglu in Adelbodnu, si z zaostankom več kot sekunde (+1,10) deli 11. mesto skupaj z najboljšim slalomistom minule zime Avstrijcem Manuelom Fellerjem.

Aduta za zmago na tekmi imajo tudi domačini. Tretje mesto zaseda Tanguy Nef, 28-letnik sicer doslej še ni bil del najboljših treh med elito. Nef je s številko 20 za pičlo desetinko zaostal za Kristoffersenom, ter za 14 stotink prehitel rojaka Daniela Yula, člana prve jakostne skupine, in ga potisnil na četrto mesto.

Edini član slovenske moške ekipe za svetovni pokal, specializiran za slalom, Mariborčan Tijan Marovt, je Wengen izpustil in si ravnokar na tekmi nižje ravni evropskega pokala v Berchtesgadnu v Nemčiji skuša izboljšati startno številko.

Slalom (m), Wengen, vrstni red po prvi vožnji:

1. A. L. MCGRATH (NOR) 54,75

2. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0,43

3. T. NEF (ŠVI) +0,53

4. D. YULE (ŠVI) +0,67

5. L. PINHEIRO BRAATHEN (NOR) +0,82

6. S. AMIEZ (FRA) +0,93

7. L. STRASSER (NEM) +0,94

8. B. RITCHIE (ZDA) +0,97

9. F. GSTREIN (AVT) +0,98

10. T. HAUGAN (NOR) +0,99