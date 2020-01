V Wengnu v boju Feuza in Parisa hitrejši Švicar, Slovenci brez točk

Na 90. pokalu Lauberhorn v Wengnu je bil na sporedu peti smuk v sezoni. Organizatorji so morali zaradi močnega sneženja skrajšati smukaško progo, na startu je bilo 60 smučarjev. V smukaški razvrstitvi za točke svetovnega pokala sta v izenačenem boju Švicar Beat Feuz in Italijan Dominik Paris. Pred tokratnim smukom v Wengnu je imel Paris štiri točke prednosti, a se je po wengenskem smuku vrstni red obrnil.

Feuz je postavil najboljši čas (1:42.53) in zabeležil deseto smukaško zmago v svetovnem pokalu, Paris je zasedel drugo mesto (+0,29), tretji pa Nemec Thomas Dressen (+0,31).

Na štartu so bili tudi štirje Slovenci, vsi z visokimi startnimi številkami: Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline. Vsi so ostali izven trideseterice in ostali brez točk svetovnega pokala. Čater je zasedel 34. mesto, Kosi 36., Kline in Hrobat pa sta končala na 43. oziroma 46. mestu.