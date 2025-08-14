Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Zimski športi

V Wisli dva nova obraza, Rok Masle in Katra Komar

Ljubljana, 14. 08. 2025 11.08 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Poletna velika nagrada se po uvodnih preizkušnjah v Courchevelu že ta konec tedna nadaljuje na Poljskem, v Wisli. Znova bosta na sporedu dve tekmi različnega formata, v soboto klasični posamični preizkušnji in v nedeljo tekmi novega formata, imenovanega "petka". Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta opravila manjše korekcije v slovenskih izbranih vrstah.

Katra Komar
Katra Komar FOTO: Damjan Žibert

V Wisli bodo najprej tekmovale skakalke, obe tekmi bosta na sporedu ob 10. uri, v soboto posamična, v nedeljo pa "petka", katere premiero smo videli minuli vikend v Courchevelu. Jurij Tepeš bo, kot piše na uradni spletni strani SZS, na Poljsko odpeljal eno tekmovalko več kot v Francijo, Niki Prevc, Niki Vodan, Tinkari Komar in Maji Kovačič se bo pridružila še Katra Komar.

Preberi še 'Vesela sem, ker je to sploh prva moja poletna zmaga'

Tekmi skakalcev bosta na sporedu v soboto ob 20. uri in v nedeljo ob 15. uri. Robert Hrgota, ki je včeraj z A ekipo treniral v Boschofshofnu, bo v Wisli računal na Lovra Kosa, Žaka Mogela, Žigo Jančarja, Žigo Jelarja, Taja Ekarta in Roka Masleta, ki je v ekipi zamenjal Roka Oblaka.

smučarski skoki poletni grand prix wisla
Naslednji članek

Nekoč olimpijec, danes eden najbolj iskanih narkošefov na svetu

Naslednji članek

'Številke kažejo, da sem še bolj napredoval'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
14. 08. 2025 11.38
Kje je enakopravnost, slika komaprjeve je tu, kje pa je od Masle-ta????
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110