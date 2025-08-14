V Wisli dva nova obraza, Rok Masle in Katra Komar

V Wisli bodo najprej tekmovale skakalke, obe tekmi bosta na sporedu ob 10. uri, v soboto posamična, v nedeljo pa "petka", katere premiero smo videli minuli vikend v Courchevelu. Jurij Tepeš bo, kot piše na uradni spletni strani SZS, na Poljsko odpeljal eno tekmovalko več kot v Francijo, Niki Prevc, Niki Vodan, Tinkari Komar in Maji Kovačič se bo pridružila še Katra Komar.
Tekmi skakalcev bosta na sporedu v soboto ob 20. uri in v nedeljo ob 15. uri. Robert Hrgota, ki je včeraj z A ekipo treniral v Boschofshofnu, bo v Wisli računal na Lovra Kosa, Žaka Mogela, Žigo Jančarja, Žigo Jelarja, Taja Ekarta in Roka Masleta, ki je v ekipi zamenjal Roka Oblaka.
