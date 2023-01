V Zagrebu na slalomih štiri Slovenke, v Ga-Pa dva Slovenca

Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se nadaljuje v strnjenem ritmu. Alpske smučarke so že zbrane na Sljemenu nad Zagrebom, kjer jih jutri in v četrtek čakata dva slaloma za svetovni pokal. Na startu bodo tudi štiri Slovenke. Najvišje meri Ana Bucik, rezultatski vzpon išče Neja Dvornik, priložnost pa bosta dobili še Anja Oplotnik in Nika Tomšič. Po tekmah v Zagrebu dekleta čaka eden izmed vrhuncev sezone – domači tekmi v Kranjski Gori. Na Zlati lisici bodo tekmovale Ana Bucik, Neja Dvornik in Tina Robnik. Smučarke v Podkorenu čakata dva veleslaloma za svetovni pokal.

Tudi fante čaka pester tehnični teden. Štefan Hadalin in Tijan Marovt bosta jutri nastopila na slalomu v Garmish-Partenkirchnu. Konec tedna pa bodo tekme v švicarskem Adelbodnu, kjer se bo dvojici Hadalin in Marovt pridružil še Žan Kranjec. V primeru sobotne zmage na zahtevnem veleslalomu bo Kranjec nastopil tudi na nedeljskem slalomu.