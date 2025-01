V Zakopanah debi slovenskega orla, Nika Vodan že končala sezono

Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih za skakalke po tekmah v Beljaku potuje v deželo vzhajajočega sonca, na Japonsko. Ta konec tedna bo na sporedu dvojni program na veliki skakalnici Okurajama v Saporu z dvema posamičnima preizkušnjama, prihodnji konec tedna pa sledi selitev nazaj na srednjo napravo, in sicer v Zau. Tam skakalke čakajo tri preizkušnje, dve posamični in super ekipna tekma. Jurij Tepeš, glavni trener slovenske reprezentance, je v Azijo odpeljal štiri skakalke in sicer Niko Prevc, Emo Klinec, Tajo Bodlaj in Katro Komar.