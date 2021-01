V Zakopanah Avstrijci izkoristili darilo Poljakov, Slovenci četrti

Slovenska četverica je po polovici preizkušnje na skakalnici Wielka Krokiew zasedala peto mesto, a imela majhen zaostanek (5,5 točke) za tretjimi Norvežani. Ta se je na koncu povečal na 37,9 točke, kar je zadoščalo za četrto mesto po napaki Japoncev v zadnjem skoku. Varovanci glavnega trenerjaRobija Hrgote so v boj za prve ekipne stopničke v letošnji sezoni v drugi seriji krenili s skokomCeneta Prevca(131,5 m/129,0 m), ki je zadržal peto mesto, tretji Norvežani pa so prednost povišali na 15,2 točke.

Bartol (122,5/131,0) je kot drugi od slovenske četverice v drugi seriji zmanjšal razliko do Japoncev na 3,3, do Norvežanov pa na 13 točk, četudi je v tej seriji skakal vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvor Egner Granerud. Peter Prevc (123,5/133,0) je s svojim zadnjim skokom sicer izboljšal vtis iz prve serije, a proti razpoloženemu NorvežanuMariusu Lindviku, ki je poletel do 144,5 metra, ter Japoncu Keiichiju Satu ni mogel nadoknaditi točk v boju za stopničke. Nenadejano je nato v zadnjem skoku eno mesto pridobilAnže Lanišek (127,0/128,5), ki je izkoristil slabši skok JaponcaYukiye Sata. Norvežan Robert Johansson podobne napake ni storil in se je s 140 metri celo vključil v boj za zmago.

Stekala podaril zmago Avstrijcem

Na vrhu se je že skok prej položaj povsem spremenil, saj je napako v tretjem skoku druge serije storil Andrzej Stekala. Ta je s 115,5 metra pred zadnjim skokom izgubil prvo mesto. Vodstvo so prevzeli Avstrijci, ki so vodili za 3,4 točke, Norvežani pa so zaostajali dobrih 13 točk. Dawid Kubackije nato s 133,5 metra dolgim skokom Poljsko popeljal pred Norveško, Avstrijci pa so po 135 metrov dolgem poskusu Daniela Huberja zadržali vodstvo in po Wisli slavili še drugič v tej sezoni. Karavana smučarskih skakalcev se prihodnji konec tedna seli v finski Lahti, kjer bosta prav tako na sporedu ekipna in posamična tekma.

Izidi ekipne tekme v Zakopanah:

1. Avstrija 991,2 točke

(Michael Hayböck 140,5/134,0, Jan Hörl 121,5/133,0, Philipp Aschenwald 124,0/133,0, Daniel Huber 135,0/135,0)

2. Poljska 982,3 (Piotr Žyla 136,0/137,0, Kamil Stoch 131,0/126,5, Andrzej Stekala 137,0/115,5, Dawid Kubacki 131,0/133,5)

3. Norveška 974,8 (Daniel Andre Tande 129,5/134,0, Halvor Egner Granerud 116,5/131,5, Marius Lindvik 137,0/144,5, Robert Johansson 121,5/140,0)

4. Slovenija 936,9 (Cene Prevc 131,5/129,0, Tilen Bartol 122,5/131,0, Peter Prevc 123,5/133,0, Anže Lanišek 127,0/128,5)

5. Japonska 925,1

6. Nemčija 870,3

7. Finska 801,9

8. Švica 700,5