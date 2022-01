Zmaga Lindviku, Lanišek na stopničkah v Zakopanah

Zmagovalec posamične tekme v Zakopanah je Norvežan Marius Lindvik (294,6 točke), ki se je na sam vrh izstrelil s fenomenalnim drugim skokom. Drugo mesto je pripadlo Nemcu Karlu Geigerju (284,6), tretje pa slovenskemu orlu Anžetu Lanišku (283,7). Svoje delo so dobro opravili tudi preostali slovenski skakalci.

Anže Lanišek se je na tretje mesto prebil s petega mesta po prvi seriji, potem ko sta zadnja dva skakalca, Daniel Tschofenig in prvi mož te zime, Rjoju Kobajaši, skočila nekoliko slabše. Timi Zajc je v drugo malce pokvaril svojo uvrstitev iz prve serije in se na koncu moral zadovoljiti z devetim mestom, Cene Prevc je bil na koncu 12., njegov brat Peter pa 13. Do točk sta prišla še Lovro Kos, ki je v drugi seriji s 30. mesta napredoval na 16., in Žiga Jelar z 19. mestom. "Za nami je super vikend. Zelo sem zadovoljen s svojimi nastopi, čeprav so se danes pojavile manjše napake. A ne glede na vse sem zelo zadovoljen, saj skačem res sproščeno," je dejal Lanišek po deveti uvrstitvi na oder za zmagovalce.

icon-expand Anže Lanišek FOTO: AP

"Zelo sem vesel devetega mesta. Skoki niso bili popolni, grem pa lahko optimistično naprej," je priznal Zajc. "Zame je bil to nor konec tedna. Včeraj kot navijač, ko sem spremljal nore skoke naših, danes pa je bilo tudi v redu kot skakalec. Naredil sem kar nekaj, a je bilo še nekaj rezerve v drugem delu. Še nekaj časa bo treba 'po luftu' in potem bo v redu," je v svojem slogu dejal Cene Prevc. "Zadovoljen sem z uvrstitvijo, kljub napakama v obeh skokih. Pred dvema tednoma bi bil s 13. mestom z napakami zelo vesel. Vesel sem napredka in gremo naprej," pa je poudaril Cenetov brat Peter. Po prvi seriji je najbolje izmed slovenskih orlov kazalo Anžetu Lanišku, ki je zasedal peto mesto, a je bil njegov zaostanek za vodilnim Japoncem le 4,6 točke. Na osmem mestu ni veliko zaostajal niti Timi Zajc – skakal je ob močnem vetru v hrbet – in sicer za 9,4 točke. Cene Prevc je bil po prvi seriji na 11. mestu z 10,9 točke zaostanka, Peter Prevc, najboljši posameznik sobotne ekipne tekme, ki so jo dobili Slovenci, pa 12. mestu (11,5 točke zaostanka). V finalno serijo se je uspelo uvrstiti tudi Žigi Jelarju s 23. mestom in Lovru Kosu, ki je prav kot zadnji ujel finale (30.). V drugi seriji se je v ogenj prvi izmed slovenskih orlov podal Lovro Kos. In uspel mu je precej boljši skok kot v prvo, saj je pristal pri 131 metrih in takoj je bilo jasno, da bo splezal po lestvici visoko navzgor. Tudi Žiga Jelar je izboljšal svoj dosežek, in sicer je pristal pri 128 metrih, a je zaostal za rojakom Kosom. Prvi, ki mu je uspelo prehiteti Kosa, je bil izkušeni nemški skakalec Markus Eisenbichler, ki je po prvi seriji zasedal 16. mesto. Kos je na koncu zasedel 16. mesto, Jelar pa 19.

icon-expand Marius Lindvik, Karl Geiger in Anže Lanišek FOTO: AP