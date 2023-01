V Zau Slovenke začele zelo zanesljivo

Karavana svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih se je med tednom iz Sapora preselila v Zao, kjer bodo v naslednjih treh dneh na sporedu tri tekme svetovnega pokala, prvič tudi ekipna tekma. Skakalke so srednjo napravo v Zau preizkusile na uradnem treningu in v kvalifikacijah. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar, ki je kljub slabemu doskoku pri 93,5 metra s 104,0 točkami zasedla 7. mesto. Nika Prevc je skočila 86,5 metra in je s 101,0 točko končala na 11. mestu, Ema Klinec je po pristanku pri 89 metrih z 99,0 točkami končala na 14. mestu. Zanesljivi sta bili tudi preostali članici naše ekipe. Katra Komar je s 84 metri in 88,5 točke zasedla 26. mesto, Maja Vtič pa je v konkurenci 54 tekmovalk končala na 30. mestu s 83 metri in 85,4 točke. Kvalifikacije je s 94,5 metra in 110,9 točke dobila domačinka Sara Takanaši pred Evo Pinkelnig iz Avstrije, ki je skočila pol metra manj, zbrala pa je 109,8 točke. Tretja je bila Nemka Selina Freitag s 93 metri in 109,5 točke.

Pred kvalifikacijsko serijo je bila v prvi seriji uradnega treninga najboljša Pinklnigova s 93 metri pred domačinko Takanašijevo z 90 metri, rojakinjo Marito Kramer z 90,5 metra in Niko Križnar z 89 metri. Nika Prevc je imela 11. oceno s 93,5 metra, Ema Klinec pa 12. s 86,5 metra. V drugi seriji je bila najboljša Takanašijeva s 95,5 metra pred Freitagovo, ki je skočila 91,5 metra, Nika Prevc je z 90,5 metra imela tretjo oceno, Nika Križnar z 88 metri 5. oceno in Ema Klinec s 84,5 metra osmo oceno serije.