PRENOS V ŽIVO: Meta Hrovat o razlogih za (pre)zgodnje slovo od belih strmin

Meta Hrovat je v uvodnem delu novinarske konference v prostorih Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani najprej pojasnila razloge za presenetljivo (pre)zgodnje slovo od belih strmin.

"Za zaključek profesionalne kariere sem se odločila zaradi vse pogostejših zdravstvenih težav in pomanjkanja prave motivacije. Prvič sem te občutke dobila po padcu na tekmi v Lenzerheideju. Takrat so se tudi začele težave s kolenom, ki jih občutim še danes. Čeprav sem poskušala vse, da se vrnem v želenem stanju na sneg, se to žal ni zgodilo. Psihofizično se nisem več počutila, da bi lahko dosegala vrhunske rezultate. S tem so izginili veselje in pravi občutki, ki sem jih do zdaj občutila na snegu. Od sebe nisem več sposobna dajati sto in več odstotkov, zato smuči postavljam v kot. To ni žalostno slovo, ne nazadnje sem stara šele 24 let in čakajo me novi izzivi v življenju," je na začetku druženja s predstavniki sedme sile dejala Hrovatova.