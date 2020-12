Lanišek tretji v Engelbergu

V Švico je novi glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota (zamenjal je Gorazda Bertonclja) popeljal sedem skakalcev, doma je ostal le suspendirani Timi Zajc. Že v petek so skakalci opravili s kvalifikacijami, Japonec Yukiya Sato je bil najboljši, vsi slovenski tekmovalci pa so se uvrstili na današnjo tekmo. V kvalifikacijah se je na šestem mestu najbolj izkazal Cene Prevc. Anže Lanišek je bil 11., Bor Pavlovčič 17., Peter Prevc 27., Tilen Bartol 22., Domen Prevc 37. in Rok Justin 50.

V vodstvu po prvi seriji je bil Norvežan Halvor Egner Granerud(133,5 m/150,5), drugi PoljakKamil Stoch(134 m/150 ). V prvi seriji se je od Slovencev najbolj izkazal Lanišek, ki je bil tretji, med deseterico je bil tudi Pavlovčič na sedmem mestu. Lanišek je dosegel daljavo dneva, 137,5 metra (148,5 točke), Pavlovčič je doskočil pri daljavi 134 metrov (135,8 točke), Peter Prevc je na 14. mestu (122,5 m/130,1) Bartol pa na 24. mestu (119 m/126,3). Brez nastopa v finalni seriji so ostali Justin (112 m/110,9 ) ter Cene (110,5 m/105,8) in Domen Prevc (116,5 m/116,8 ).

V finalni seriji je Lanišek zdržal pritisk, prevzel vodstvo, a je obstal na tretjem mestu, Granerud in Stoch sta bila boljša, zmagal je Norvežan.