Val d'Isere po hudi bitki predal boj: ženskih tekem ne bo

Ženski smuk je bil po prvotnem sporedu načrtovan za soboto. A so tekmovalke, med njimi tudi edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec, po posvetovanju z vodilnimi možmi tekmovanja sklenile, da tekmo odpovedo. Ker je v soboto še kazalo, da bi morda lahko izpeljali vsaj eno tekmo, so smuk prestavili na nedeljo, vendar se je vreme še poslabšalo. Smuka in alpske kombinacije, ki je bila po prvotnem urniku predvidena za nedeljo, kljub naporom terenskih ekip ni bilo mogoče izpeljati.

Mednarodna smučarska zveza še ni sporočila, ali bo tekmi lahko nadomestila na kakšni drugi lokaciji. Do konca koledarskega leta sta na sporedu ženskih tekem še slalom in veleslalom v Lienzu, prvi tekmi po novem letu pa bosta ženski in moški slalom na Sljemenu nad Zagrebom. Prva po novoletna postaja specialistk za hitre discipline bo od 9. do 12. januarja Altenmarkt-Zauchensee v Avstriji s smukom in alpsko kombinacijo, sestavljeno iz superveleslaloma in slaloma.