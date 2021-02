Zmaga Federici Brignone, Ilka Štuhec povsem na repu

Lara Gut-Behrami je še tretjič v karieri osvojila superveleslalomski seštevek svetovnega pokala alpskih smučark. Nazadnje, ko se je to zgodilo, leta 2016, je osvojila tudi veliki kristalni globus. Na prelazu San Pellegrino v dolini Fassa so po dveh ženskih smukih izpeljali še superveleslalom, na katerem je zmagala predstavnica domačinov Federica Brignone. Lanska zmagovalka skupnega seštevka je po ponesrečenem svetovnem prvenstvu vendarle skočila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Tridesetletnica iz doline Aoste je vpisala prvo zmago v svetovnem pokalu po več kot 12 mesecih. S skupno 16. zmago se je kot najuspešnejša Italijanka v svetovnem pokalu izenačila z Deborah Compagnoni . Več zmag imajo od smučarjev z Apeninskega polotoka Dominik Paris (19), Gustavo Thöni (24) in Alberto Tomba (50). Brignonejeva je sicer prekinila res neverjetni niz uspehov 29-letne Švicarke. Gut-Gehramijeva je namreč zmagala na petih zaporednih superveleslalomih. Vključno s tekmo za naslov svetovne prvakinje v Cortini d'Ampezzo, kjer je osvojila tudi naslov veleslalomske svetovne prvakinje, v smuku pa je bila bronasta. V Val di Fassi je dobila obe smukaški preizkušnji in nasmihal se ji je celo hattrick zmag. Od trojčka zmag na gorskem prelazu svetega romarja jo je ločilo 59 stotink sekunde. Na tretje mesto se je uvrstila še ena Švicarka, Corinne Suter (+0,72). Gut-Behramijeva je še na osmi tekmi po vrsti v svetovnem pokalu osvojila stopničke. Po uspešnem koncu tedna v dolini Fassa pa je k skupnem seštevku prištela kar 280 točk (1227), njena izzivalka Slovakinja Petra Vlhova, ki je danes vpisala ničlo, zaostaja že 187 točk. Do konca je sicer na sporedu še osem tekem. Vlhova sicer računa, da bo zaostanek znižala na slalomih. Gre za edino disciplino, v kateri Švicarka ne tekmuje.

Tekmo so morali za skoraj pol ure prekiniti pri tekmovalki s številko 13, po grozljivem padcu 22-letne Norvežanke Kajse Vickhoff Lie, ki so jo s sumom kompliciranega zloma noge po nudenju prve pomoči ob progi z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Nova daljša prekinitev je sledila pri številki 21 po novem grdem padcu, ko so morali pomagati Avstrijki Rosini Schneeberger, ki je po padcu že po nekaj zavojih nenadzorovano drsela po progi in se tako kot Norvežanka pred njo zaustavila šele v zaščitnih mrežah. Oba grda padca sta se pripetila še pred slovenskima nastopoma. Tako kot v petek in v soboto sta se v boj za točke svetovnega pokala podali dve Slovenki. Zaostanek Maruše Ferkza zmagovalko je znašal 2,60 sekunde, kar jo je popeljalo do 29. mesta. Ilka Štuhec je nastopila za Ferkovo in bila prva tekmovalka z zaostankom več kot štirih sekund (+4,02) za 41. mesto na repu uvrščenih. Štuhčevi ne gre po načrtih. V njeni ekipi skušajo odkriti, zakaj nikakor ne more biti konkurenčna najboljšim.