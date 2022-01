Val odpovedi v regionalnih hokejskih tekmovanjih

Ljubljančani so zaradi zdravstvenih razlogov najprej odpovedali tekmo, ki je bila načrtovana za nedeljo, tekmec bi v dvorani Tivoli moral biti Bolzano. Danes pa so odpovedali tudi torkov obračun s Salzburgom v gosteh.

Tudi drugi klubi imajo težave z okužbami. V nedeljo so tako izpeljali le dve tekmi od šestih, za torek pa so ob ljubljansko-salzburškem obračunu danes odpovedali še tekmi Vienna Capitals - Black Wings Linz in Graz99ers - Fehervar.

Tudi v alpski ligi ne gre vse po načrtih. Jeseničani bi morali danes igrati tekmo pri Fassi, a je bila tudi ta zaradi zdravstvenih razlogov odpovedana. Železarji bodo tako prvi dvoboj v novem letu 2022 predvidoma igrali v torek, ko bodo gostovali v Vipitenu.