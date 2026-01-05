Naslovnica
Zimski športi

Valenti po Kranjski Gori: Priznam, pričakovali smo več

Ljubljana, 05. 01. 2026 09.09 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
A.V. M.F. STA
Aleš Valenti

Prvi domači tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju leta 2026 v Kranjski Gori slovenski stroki nista prinesli potrebnih odgovorov. Odgovorni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Aleš Valenti ni skrival, da so na podkorenski strmini pričakovali več. Sledijo analize in priprava na odločilni del sezone z vrhuncem na olimpijskih igrah.

Domače tekmovalke niso izkoristile prednosti poznavanja podkorenske strmine, na kateri so konec leta lahko trenirale tako veleslalom kot slalom. Čeprav je bila tekmovalna podlaga vrhunsko pripravljena, se je strmina, ki vsako leto povzroča težave tudi na tradicionalnem pokalu Vitranc, za domače tekmovalke izkazala za prevelik izziv.

Na sobotnem veleslalomu so nastopile tri slovenske smučarke. Le najstarejša in najbolj izkušena Ana Bucik Jogan si je priborila finale, v katerem je kljub dobrim odsekom na koncu zasedla 29. mesto in dve točki svetovnega pokala. To je bil tudi končni slovenski izplen obeh tekem v Kranjski Gori. Caterina Sinigoi je svoj prvi veleslalom med elito končala na 49. mestu, Nika Tomšič pa je bila s 54. mestom zadnja med uvrščenimi.

Na startu nedeljskega slaloma je bilo pet Slovenk, a nobena ni bila konkurenčna za trideseterico. Najbližje finala je bila na 32. mestu Bucik Jogan, ki je še en nastop zgrešila za desetinko, blizu svoje prve uvrstitve v finale je bila Sinigoi na 34. mestu. Zamejsko Slovenko je od druge vožnje ločilo 25 stotink sekunde. V ZDA rojena Lila Lapanja, ki v slovenskem dresu še ni prišla v finale, je na 40. mestu zgrešila trideseterico za 71 stotink sekunde. Nika Tomšič in Anja Oplotnik sta odstopili in ostali brez uvrstitve.

"Želje so bile višje, ampak to je šport, to je smučanje, kdaj zmagaš, kdaj dobiš, kdaj izgubiš. Tako je v športu. Žal nam tokrat ni uspelo vse po načrtih, ki smo si jih zadali, ampak lahko vseeno gremo z dvignjeno glavo trenirat naprej in izboljšat pomanjkljivosti, ki jih imamo, zato da bo na naslednji tekmi boljši," je dejal Valenti.

Ta je prvo sezono na mestu glavnega trenerja ženske tehnične ekipe. Prevzel je tričlansko ekipo, kjer sta zaradi poškodb brez nastopov to zimo ostali najboljši, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Ti sta bili v olimpijski sezoni glavni slovenski favoritinji za odmevnejše dosežke na slalomskih oziroma veleslalomskih tekmah.

Organizatorji so v Kranjski Gori pripravili vrhunsko progo, ki se ni predrla in je bila v izvrstnem stanju tudi za tekmovalke z najslabšimi startnimi izhodišči, kar je na slalomski tekmi potrdila Noa Szollos. Tekmovalka Izraela je s startno številko 70 dosegla 22. čas prve vožnje in v finalu z 28. mestom vpisala premierne točke v elitni konkurenci.

"Analizirali bomo nastope, videl sem pozitivne stvari, dobre zavoje, so pa bili odseki, s katerimi ne morem biti zadovoljen. Na podlagi analize se bomo pripravili na naslednjo tekmo," je napovedal Valenti. Tehnično ekipo naslednja tekma čaka 13. januarja, ko bo v Flachauu nočni slalom pod žarometi. Na njem bo zanesljivo nastopila Bucik Jogan. O drugih nastopajočih se trener še ni odločil.

Valenti je prepričan, da lahko Bucik Jogan v svoji zadnji sezoni kariere znova pokaže vožnje, ki so jo že krasile. "Ne glede na to, da gre za njeno zadnjo sezono, verjamem, da se bo Ana trudila do zadnjega kančka zmožnosti. Pri tem ji bomo stali ob strani in ji pomagali na poti, zato da bo lahko tudi na tekmah pokazala to, kar kaže na treningih."

Legendarni Crosby z golom v podaljšku Pittsburghu zagotovil peto v nizu

InaB
05. 01. 2026 11.07
Pričakovali več od katere tekmovalke. Bucikova je že leta "turistka" v svetovnem pokalu. Nič od nič. Če bi sama finansirala trenerje, potovanja, nastanitve, bi že davno nehala
PuntaChristo
05. 01. 2026 10.40
Kako jih ni sram stopit pred kamero. Mislim, da je bolje, da Slovenija neha zapravljat denarja za Alpsko smučanje. Naj se podpira biatlonce in skoke. Vem, spet boste pametovali nekateri "kauč komentator". Ampak v bistvu se ne gre za to, dajte pogledat malo iz drugega zornega kota, pa boste videli, da je to vreča brez podna. Ljudje so na položajih za brez veze ...
Teleport
05. 01. 2026 10.11
Dobro da so skakalci, da rešujejo to smučarsko zvezo.
bibaleze
