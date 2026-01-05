Valenti po Kranjski Gori: Priznam, pričakovali smo več

Domače tekmovalke niso izkoristile prednosti poznavanja podkorenske strmine, na kateri so konec leta lahko trenirale tako veleslalom kot slalom. Čeprav je bila tekmovalna podlaga vrhunsko pripravljena, se je strmina, ki vsako leto povzroča težave tudi na tradicionalnem pokalu Vitranc, za domače tekmovalke izkazala za prevelik izziv. Na sobotnem veleslalomu so nastopile tri slovenske smučarke. Le najstarejša in najbolj izkušena Ana Bucik Jogan si je priborila finale, v katerem je kljub dobrim odsekom na koncu zasedla 29. mesto in dve točki svetovnega pokala. To je bil tudi končni slovenski izplen obeh tekem v Kranjski Gori. Caterina Sinigoi je svoj prvi veleslalom med elito končala na 49. mestu, Nika Tomšič pa je bila s 54. mestom zadnja med uvrščenimi.

Na startu nedeljskega slaloma je bilo pet Slovenk, a nobena ni bila konkurenčna za trideseterico. Najbližje finala je bila na 32. mestu Bucik Jogan, ki je še en nastop zgrešila za desetinko, blizu svoje prve uvrstitve v finale je bila Sinigoi na 34. mestu. Zamejsko Slovenko je od druge vožnje ločilo 25 stotink sekunde. V ZDA rojena Lila Lapanja, ki v slovenskem dresu še ni prišla v finale, je na 40. mestu zgrešila trideseterico za 71 stotink sekunde. Nika Tomšič in Anja Oplotnik sta odstopili in ostali brez uvrstitve. "Želje so bile višje, ampak to je šport, to je smučanje, kdaj zmagaš, kdaj dobiš, kdaj izgubiš. Tako je v športu. Žal nam tokrat ni uspelo vse po načrtih, ki smo si jih zadali, ampak lahko vseeno gremo z dvignjeno glavo trenirat naprej in izboljšat pomanjkljivosti, ki jih imamo, zato da bo na naslednji tekmi boljši," je dejal Valenti.

Ta je prvo sezono na mestu glavnega trenerja ženske tehnične ekipe. Prevzel je tričlansko ekipo, kjer sta zaradi poškodb brez nastopov to zimo ostali najboljši, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Ti sta bili v olimpijski sezoni glavni slovenski favoritinji za odmevnejše dosežke na slalomskih oziroma veleslalomskih tekmah. Organizatorji so v Kranjski Gori pripravili vrhunsko progo, ki se ni predrla in je bila v izvrstnem stanju tudi za tekmovalke z najslabšimi startnimi izhodišči, kar je na slalomski tekmi potrdila Noa Szollos. Tekmovalka Izraela je s startno številko 70 dosegla 22. čas prve vožnje in v finalu z 28. mestom vpisala premierne točke v elitni konkurenci.