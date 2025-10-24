Valenti samozavesten pred otvoritvijo sezone smučanja

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo začel v soboto z ženskim veleslalomom v Söldnu. Na startu prve vožnje na ledeniku Rettenbach bodo tri Slovenke, Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Aleš Valenti pričakuje vse tri v finalu.

Ana Bucik FOTO: AP icon-expand

Veleslalom je šibkejša disciplina ženske ekipe. Na lanski ledeniški premieri je do točk prišla le ena Slovenka, Ana Bucik Jogan z 21. mestom, leto pred tem je bila 11. Tekmovalka iz Nove Gorice je imela oktobra nekaj težav z zdravjem. Po zadnjih informacijah iz slovenske ekipe bo po preboleli virozi nastopila na prvi tekmi sezone. O njeni pripravljenosti je nekaj neznank, a njene priprave na tekmo potekajo normalno. "Nastop Ane ni pod vprašajem. Prejšnji teden je opravila del priprav, zaradi viroze je bila malo oslabljena, kar se tiče mišične energije, zato ni mogla opraviti vsega. Za mnenje smo zaprosili zdravniško službo, da res izključimo kakršnekoli druge težave. Izkazalo se je, da ni bilo nič resnega, morala je samo počivati, se spočiti, in spet začeti normalno jesti, da se mišice napolnijo z energijo," je pred uvodno tekmo sezone dejal Aleš Valenti.

Andreja Slokar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Na startu tekme bodo tri tekmovalke. Tudi Andreja kaže zelo dobro pripravljenost. Njeno startno izhodišče bo nekoliko slabše, kot ga bosta imeli Ana in Neja. Seveda si želimo tudi za Andrejo, da ji končno uspe preboj med elitno trideseterico na veleslalomu, če bo smučala tako, kot zna, in kot je že pokazala," je dejal Valenti o stanju Andreje Slokar. Ajdovka je bila na veleslalomu v Söldnu leta 2021 14., a to še pred poškodbo. Neja Dvornik, ki je bila minulo sezono najboljša slovenska veleslalomistka, bo prvič sezono začela v prvi jakostni skupini. To ji prinaša izhodišče od osmega do 15. mesta na startnem seznamu prve vožnje. Štiriindvajsetletnica sicer v Söldnu še ni tekmovala v finalu. "Pri Neji poteka vse normalno, prejšnji teden so treningi potekali zelo dobro, tudi po strmini. Normalno se je merila s konkurenco, na treningu so bile Švicarke, Nemke, Francozinje. Za Nejo si želim, da tudi pokaže takšne vožnje na tekmi," je dejal trener.

Neja Dvornik FOTO: AP icon-expand