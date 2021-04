V Vancouvru na seznamu odsotnih že 17 hokejistov

Vancouver v ligi NHL v tej sezoni nastopa v t.i. kanadski skupini oziroma Severni diviziji (North Division), v kateri je vodstvo lige združilo vsa kanadska moštva, ki se v rednem delu merijo med seboj. "To je nekaj, o čemer govorimo že vso sezono–kako obdržati virus zunaj. To je na žalost velik del sezone. Kar se dogaja v Vancouvru, je več kot le hokej. Upamo, da so vsi igralci in njihove družine dobro in da se čim hitreje pozdravijo," je dejal kapetan Edmontona in eden najboljših hokejistov lige Connor McDavid.