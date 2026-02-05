Naslovnica
Zimski športi

Vandali poškodovali prhe v olimpijski vasi

Cortina d'Ampezzo, 05. 02. 2026 12.52 pred 15 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Olimpijska vas v Cortini d'Ampezzo

Tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini so odkrili namerno poškodovanje toaletnih prostorov v olimpijski vasi v Milanu. Vandali so poškodovali prhe v 70 sobah, ki se nahajajo v treh različnih stavbah. Do vandalizma naj bi prišlo že v času med sredino decembra in januarja, poročajo mediji.

Policija sumi, da so nepridipravi za uničenje prh uporabili rezkalna orodja. V preiskavo se je vključila tudi protiteroristična enota iz Milana, ki deluje pod okriljem državnega tožilca. Kljub vsem varnostnim pregledom so neznanci namerno poškodovali sanitarne prostore v več deset sobah za športnike, je poročal časopis Corriere della Sera, ki se sklicuje na policijske vire. Dostop do novozgrajene olimpijske vasi je namreč mogoč zgolj s posebno dovolilnico in kodo QR.

Olimpijska vas v Cortini
Olimpijska vas v Cortini
FOTO: Profimedia

Po poročanju medijev naj bi škodo odkrili šele po težavah s puščanjem vode. Incident opisujejo kot vandalizem ali sabotažo. Preiskovalci upajo, da bo več podrobnosti znanih po pregledu posnetkov nadzornih kamer.

Zimske olimpijske igre se bodo z otvoritveno slovesnostjo uradno začele v petek. Poleg v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale še na več drugih manjših prizoriščih.

bibaleze
