Vandali poškodovali prhe v olimpijski vasi

Policija sumi, da so nepridipravi za uničenje prh uporabili rezkalna orodja. V preiskavo se je vključila tudi protiteroristična enota iz Milana, ki deluje pod okriljem državnega tožilca. Kljub vsem varnostnim pregledom so neznanci namerno poškodovali sanitarne prostore v več deset sobah za športnike, je poročal časopis Corriere della Sera, ki se sklicuje na policijske vire. Dostop do novozgrajene olimpijske vasi je namreč mogoč zgolj s posebno dovolilnico in kodo QR.

Po poročanju medijev naj bi škodo odkrili šele po težavah s puščanjem vode. Incident opisujejo kot vandalizem ali sabotažo. Preiskovalci upajo, da bo več podrobnosti znanih po pregledu posnetkov nadzornih kamer.

Zimske olimpijske igre se bodo z otvoritveno slovesnostjo uradno začele v petek. Poleg v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale še na več drugih manjših prizoriščih.