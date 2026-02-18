Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Vdrl na progo, se pomešal med smučarke in navdušil občinstvo

Milano, 18. 02. 2026 17.23 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger

Tekmovalke v teku na smučeh so se v ciljni ravnini kvalifikacijske tekme soočile s prav posebnim nasprotnikom. Ne le, da med tekmovanjem ni uporabljal smuči, tekel je tudi po štirih nogah. Kosmatinec, ki je vdrl na zasneženo progo, je ukradel celoten šov in poskrbel za navdušenje med gledalci, med tekmovalkami pa nekoliko zmedo.

"Je kdo izgubil psa?" so se komentatorji kvalifikacij v ženskem teku na smučeh na zimskih olimpijskih igrah pošalili ob pogledu na štirinožnega kosmatinca, ki se je ob zaključku tekme izmuznil svojim lastnikom, stekel na progo in se skupaj s smučarkami pognal proti ciljni črti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena od komentatork je medtem ob pogledu na sprinterja dejala: "Kot kaže, imamo dodatno tekmovalko, ki se je izmuznila na progo in je v resnici precej hitra. Prepričana sem, da bo, ko najde partnerja za ta ekipni šport, imela možnost osvojiti celo zlato medaljo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pes sicer v svojem podvigu ni oviral smučark, zato tudi večjih posledic za njegov debi na olimpijskem tekmovanju ni bilo. Po prečkanju ciljne črte se je veseli kosmatinec pridružil izmučenim smučarkam in jih prijazno ovohaval.

"Bil je izjemno vesel, ko je prečkal ciljno črto. Bila sem tako osredotočena na svoj tek, da psa nisem niti pogledala," je po tekmi povedala argentinska smučarka Nahiara Díaz González, ki je izkušnjo opisala kot izjemno zabavno. "Ne vem, kaj je tu počel, ampak ni oviral našega teka. Na srečo se je izšlo dobro," je dejala.

Incident je komentirala tudi hrvaška smučarka Tena Hadžić, za katero se je pognal pes. "Mislil sem si: 'Ali haluciniram?' Nisem vedela, kaj naj storim. Bala sem se, da bi me lahko napadel ali ugriznil," je komentirala ter dodala, da sicer ni povzročil večjih težav, saj ni šlo za boj za medalje. "Če pa bi se to zgodilo v finalu, bi lahko njegov vstop nekomu odvzel medaljo ali vrhunski rezultat," je dodala.

Po poročanju portala NPR je štirinožni prijatelj domačin s tega območja in se imenuje Nazgul. Češkoslovaškega volčjaka so kasneje vrnili lastnikom, ki so po poročanju medija v sorodu z enim od uradnikov zimskih olimpijskih iger.

Pes je vsekakor ukradel predstavo na zimskih olimpijskih igrah, a zmaga je vseeno pripadla švedski ekipi Jonni Sundling in Maji Dahlqvist, ki sta vodili že v kvalifikacijah.

pes zimske olimpijske igre tek na smučeh kvalifikacije

Klaebo nadaljuje z dominacijo, na večni lestvici zgolj za Phelpsom

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534