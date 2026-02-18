Vdrl na progo, se pomešal med smučarke in navdušil občinstvo

"Je kdo izgubil psa?" so se komentatorji kvalifikacij v ženskem teku na smučeh na zimskih olimpijskih igrah pošalili ob pogledu na štirinožnega kosmatinca, ki se je ob zaključku tekme izmuznil svojim lastnikom, stekel na progo in se skupaj s smučarkami pognal proti ciljni črti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ena od komentatork je medtem ob pogledu na sprinterja dejala: "Kot kaže, imamo dodatno tekmovalko, ki se je izmuznila na progo in je v resnici precej hitra. Prepričana sem, da bo, ko najde partnerja za ta ekipni šport, imela možnost osvojiti celo zlato medaljo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pes sicer v svojem podvigu ni oviral smučark, zato tudi večjih posledic za njegov debi na olimpijskem tekmovanju ni bilo. Po prečkanju ciljne črte se je veseli kosmatinec pridružil izmučenim smučarkam in jih prijazno ovohaval. "Bil je izjemno vesel, ko je prečkal ciljno črto. Bila sem tako osredotočena na svoj tek, da psa nisem niti pogledala," je po tekmi povedala argentinska smučarka Nahiara Díaz González, ki je izkušnjo opisala kot izjemno zabavno. "Ne vem, kaj je tu počel, ampak ni oviral našega teka. Na srečo se je izšlo dobro," je dejala.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger Profimedia

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger AP

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger Profimedia

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger AP

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger AP

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger AP

Pes vdrl na progo zimskih olimpijskih iger AP











