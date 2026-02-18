Vdrl na progo, se pomešal med smučarke in navdušil občinstvo

"Je kdo izgubil psa?" so se komentatorji kvalifikacij v ženskem teku na smučeh na zimskih olimpijskih igrah pošalili ob pogledu na štirinožnega kosmatinca, ki se je ob zaključku tekme izmuznil svojim lastnikom, stekel na progo in se skupaj s smučarkami pognal proti ciljni črti.
Ena od komentatork je medtem ob pogledu na sprinterja dejala: "Kot kaže, imamo dodatno tekmovalko, ki se je izmuznila na progo in je v resnici precej hitra. Prepričana sem, da bo, ko najde partnerja za ta ekipni šport, imela možnost osvojiti celo zlato medaljo."
Pes sicer v svojem podvigu ni oviral smučark, zato tudi večjih posledic za njegov debi na olimpijskem tekmovanju ni bilo. Po prečkanju ciljne črte se je veseli kosmatinec pridružil izmučenim smučarkam in jih prijazno ovohaval.
"Bil je izjemno vesel, ko je prečkal ciljno črto. Bila sem tako osredotočena na svoj tek, da psa nisem niti pogledala," je po tekmi povedala argentinska smučarka Nahiara Díaz González, ki je izkušnjo opisala kot izjemno zabavno. "Ne vem, kaj je tu počel, ampak ni oviral našega teka. Na srečo se je izšlo dobro," je dejala.
Incident je komentirala tudi hrvaška smučarka Tena Hadžić, za katero se je pognal pes. "Mislil sem si: 'Ali haluciniram?' Nisem vedela, kaj naj storim. Bala sem se, da bi me lahko napadel ali ugriznil," je komentirala ter dodala, da sicer ni povzročil večjih težav, saj ni šlo za boj za medalje. "Če pa bi se to zgodilo v finalu, bi lahko njegov vstop nekomu odvzel medaljo ali vrhunski rezultat," je dodala.
Po poročanju portala NPR je štirinožni prijatelj domačin s tega območja in se imenuje Nazgul. Češkoslovaškega volčjaka so kasneje vrnili lastnikom, ki so po poročanju medija v sorodu z enim od uradnikov zimskih olimpijskih iger.
Pes je vsekakor ukradel predstavo na zimskih olimpijskih igrah, a zmaga je vseeno pripadla švedski ekipi Jonni Sundling in Maji Dahlqvist, ki sta vodili že v kvalifikacijah.
