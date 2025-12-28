Praznični podvig Flisarja: smučal po mariborski Piramidi

Filip Flisar je na svojih družbenih omrežjih objavil posnetek, ki je znova navdušil slovensko smučarsko javnost, predvsem na severovzhodu naše države. Izkoristil je nedavno pošiljko snega, nekaj, kar je v zadnjih letih vse redkeje, in se s smučkami spustil po ikoničnem mariborskem hribu - Piramidi. Za edinstven podvig gre zaradi dejstva, da so pobočja griča nedavno ostala "gola", saj je občina odstranila vse znamenite vinske trte, ki so krasile hrib.

"Smučanje po Piramidi ponoči, pod božičnimi lučmi, je nekaj, kar se je zgodilo zdaj in se morda ne bo nikoli več. Nikoli," je ob tem zapisal Flisar.