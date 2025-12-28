Praznični podvig Flisarja: smučal po mariborski Piramidi

Filip Flisar je na svojih družbenih omrežjih objavil posnetek, ki je znova navdušil slovensko smučarsko javnost, predvsem na severovzhodu naše države. Izkoristil je nedavno pošiljko snega, nekaj, kar je v zadnjih letih vse redkeje, in se s smučkami spustil po ikoničnem mariborskem hribu - Piramidi. Za edinstven podvig gre zaradi dejstva, da so pobočja griča nedavno ostala "gola", saj je občina odstranila vse znamenite vinske trte, ki so krasile hrib.
"Smučanje po Piramidi ponoči, pod božičnimi lučmi, je nekaj, kar se je zgodilo zdaj in se morda ne bo nikoli več. Nikoli," je ob tem zapisal Flisar.
"Moj domači Maribor je poznan po odličnem vinu in najstarejši vinski trti. Piramida, naš osrednji hrib in lokalni ponos, ima vinske trte, ki so bile prvič omenjene že leta 1243. 'Na srečo' so bile zaradi rekonstrukcije odstranjene, zaradi česar je bilo pobočje nekaj časa golo," je še dodal 38-letnik.
Podobni primeri eksotičnega smučanja pa Flisarju niso tuji. Pred nekaj leti je s pomočjo "raketnega pogona" švigal po ulicah mesta ob Dravi.
