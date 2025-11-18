Kostelić po koncu kariere: 'Vedno sem raje smučal po gozdu kot po stezi'

Ivica Kostelić je osvojil štiri olimpijske srebrne medalje in si prismučal en veliki in dva mala kristalna globusa. Hrvat velja za enega največjih športnikov v zgodovini naših južnih sosedov. Leta 2017 je končal z drvenjem po belih strminah in se poslovil od športa, v katerem je pustil ogromen pečat.
Takoj po koncu kariere je 49-letnik začel jadrati. V pogovoru za net.hr je priznal, da je sneg z morjem zamenjal tudi zaradi možnosti nadaljevanja športnega življenja: "Nobenega posebnega vzvoda ni bilo, enostavno mi je postalo všeč. Dojel sem, da mi jadranje omogoča nadaljevanje ukvarjanja s športom, in to na kar visokem nivoju. Jadrnica je telo, mornar pa duša in možgani tega kolektiva. Ključna je volja in izkušenost človeka na krovu. Vedno sem bil vztrajen, izkušnje pa sem hitro nabral."
Na vprašanje, kje je najlepše jadrati, pa Hrvat ni skrival ljubezni do domovine: "Najlepše je doma. Jadransko morje mi je bilo od nekdaj najbolj pri srcu. Najtežje mi je bilo v severnem Atlantiku, pogoji tam so izredno težki."
Kmalu pa je morske valove zamenjal z ledeniki in snežnimi meteži. Začel je s turnejo po Islandiji, ki jo je prehodil v 15 dneh: "Vse je šlo po načrtu. Celotna turneja je bila zelo uspešna. Celo državo nam je uspelo prehoditi v vsega 15 dneh," se izziva spominja Hrvat.
Naslednja postaja pa je bila Grenlandija. Država, kjer 80 odstotkov ozemlja prekriva led, je bila za nekdanjega svetovnega prvaka zahtevnejša: "Grenlandija je stopnička višje. Tam sem dojel, da z našimi podvigi tvegamo veliko več, kot smo si mislili. Naš končni cilj je bila Antarktika, ki jo je uspel prehoditi nek Norvežan. Videl sem, da bo naša ekspedicija neuspešna brez ogromne finančne podpore, ki pa je nismo imeli. Tretjega dela našega projekta se tako nismo lotili."
Kostelić se tudi po koncu kariere ni mogel odreči smučanju. Strast do zimskega športa je ostala, a v malce drugačni obliki. Steze svetovnega pokala je zamenjal za neurejene strmine, ki jih lahko vidimo ob robu smučišč, t. i. off-road smučanje. "Smučanje je v mojem DNK. Vedno sem raje drvel po 'gozdu' kot po stezi. Ko sem le imel priložnost, sem smuknil s smučišča. Zaradi kariere sem se takemu smučanju žal moral odreči. Povsod je lepo, a najlepše je smučati na Aljaski," je za hrvaški spletni portal povedal Kostelić.
