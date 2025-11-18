Svetli način
Zimski športi

Kostelić po koncu kariere: 'Vedno sem raje smučal po gozdu kot po stezi'

Zagreb, 18. 11. 2025 11.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Legendarni Ivica Kostelić je svojo bogato kariero sklenil leta 2017. Po koncu profesionalne poti pa največji hrvaški smučar vseh časov ni opustil ukvarjanja s športom. Kostelić je našel svojo novo strast v iskanju adrenalina. Hrvat je svojo pozornost namenil jadranju, "off-road" smučanju in prečkanju južnega pola.

Ivica Kostelić
Ivica Kostelić FOTO: Profimedia

Ivica Kostelić je osvojil štiri olimpijske srebrne medalje in si prismučal en veliki in dva mala kristalna globusa. Hrvat velja za enega največjih športnikov v zgodovini naših južnih sosedov. Leta 2017 je končal z drvenjem po belih strminah in se poslovil od športa, v katerem je pustil ogromen pečat.

Takoj po koncu kariere je 49-letnik začel jadrati. V pogovoru za net.hr je priznal, da je sneg z morjem zamenjal tudi zaradi možnosti nadaljevanja športnega življenja: "Nobenega posebnega vzvoda ni bilo, enostavno mi je postalo všeč. Dojel sem, da mi jadranje omogoča nadaljevanje ukvarjanja s športom, in to na kar visokem nivoju. Jadrnica je telo, mornar pa duša in možgani tega kolektiva. Ključna je volja in izkušenost človeka na krovu. Vedno sem bil vztrajen, izkušnje pa sem hitro nabral."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje, kje je najlepše jadrati, pa Hrvat ni skrival ljubezni do domovine: "Najlepše je doma. Jadransko morje mi je bilo od nekdaj najbolj pri srcu. Najtežje mi je bilo v severnem Atlantiku, pogoji tam so izredno težki."

Kmalu pa je morske valove zamenjal z ledeniki in snežnimi meteži. Začel je s turnejo po Islandiji, ki jo je prehodil v 15 dneh: "Vse je šlo po načrtu. Celotna turneja je bila zelo uspešna. Celo državo nam je uspelo prehoditi v vsega 15 dneh," se izziva spominja Hrvat.

Grenlandija
Grenlandija FOTO: Kanal A

Naslednja postaja pa je bila Grenlandija. Država, kjer 80 odstotkov ozemlja prekriva led, je bila za nekdanjega svetovnega prvaka zahtevnejša: "Grenlandija je stopnička višje. Tam sem dojel, da z našimi podvigi tvegamo veliko več, kot smo si mislili. Naš končni cilj je bila Antarktika, ki jo je uspel prehoditi nek Norvežan. Videl sem, da bo naša ekspedicija neuspešna brez ogromne finančne podpore, ki pa je nismo imeli. Tretjega dela našega projekta se tako nismo lotili."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kostelić se tudi po koncu kariere ni mogel odreči smučanju. Strast do zimskega športa je ostala, a v malce drugačni obliki. Steze svetovnega pokala je zamenjal za neurejene strmine, ki jih lahko vidimo ob robu smučišč, t. i. off-road smučanje. "Smučanje je v mojem DNK. Vedno sem raje drvel po 'gozdu' kot po stezi. Ko sem le imel priložnost, sem smuknil s smučišča. Zaradi kariere sem se takemu smučanju žal moral odreči. Povsod je lepo, a najlepše je smučati na Aljaski," je za hrvaški spletni portal povedal Kostelić.

ivica kostelić smučanje upokojitev jadranje
Naslednji članek

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maxx365
18. 11. 2025 12.40
Kolikokrat so ga že reševali pri njegovih ekstremnih "podvigih"? Enkrat mu je življenje po peturnem reševanju rešila črnogorska mornarica, drugič so ga reševali v avstrijskem Obertauernu ko ga je izven smučišča odnesel plaz...
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
18. 11. 2025 12.37
A bo dal denar nazaj ko ga rešujejo iz takšnih in drugačnih nevarnih situacijah
ODGOVORI
0 0
Sir Oliver
18. 11. 2025 12.17
-1
Faca.
ODGOVORI
0 1
