Zlati vitezi iz Las Vegasa še do tretje zaporedne zmage, Capitals trikrat ob vodstvo

V severnoameriški hokejski ligi NHL so hokejisti Vegas Golden Knights prišli do tretje zaporedne zmage. V gosteh so bili s 3:0 boljši od moštva New Jersey Devils. Zmage so dosegli še Winnipeg Jets, Dallas Stars, Utah Mammoth in Anaheim Ducks.

Akira Schmid

Eden izmed odločilnih mož za zmago je bil vratar "zlatih vitezov" Akira Schmid, ki je na prvi tekmi proti svojemu nekdanjemu moštvu zbral 24 obramb. "Ni se mi zdel pretirano živčen. Vse je imel pod nadzorom. Vsakdo se želi vrniti tja, kjer je nekoč že igral in se ne glede na razmere pokazati v dobri luči," je po tekmi dejal trener gostov Bruce Cassidy. Mrežo vragov je ob koncu prve tretjine kot prvi načel Shea Theodore. V drugi tretjini sta v polno merila še Tomas Hertl in Ivan Barbašev. S podajama za prvi in tretji zadetek se je izkazal Jack Eichel. New Jersey je s tem doživel že četrti zaporedni poraz v ligi NHL. Za vrage je ob tem še bolj zaskrbljujoče dejstvo, da so vse štiri tekme izgubili na domačem ledu, pri čemer je bil to že njihov sedmi poraz na zadnjih desetih tekmah.

Več razlogov za optimizem so imeli hokejisti Dallas Stars, sicer drugouvrščeno moštvo zahodne divizije, ki je z izidom 4:1 premagalo moštvo San Jose Sharks. Zvezde so s tem prišle do druge zaporedne in še četrte zmage na zadnjih petih tekmah. Pri zmagovalcih se je z golom in dvema podajama izkazal Finec Mikko Rantanen. Najprej je v 15. minuti prve tretjine Dallas v vodstvo z 1:0 popeljal Jason Robertson. V drugi tretjini je za morske pse izenačil Collin Graf.

V drugi polovici tretje tretjine je sledil silovit pritisk domačih, ki je obrodil sadove s tremi zadetki v gostujoči mreži. Najprej je za vodstvo domačih zadel Sam Steel, ki sta mu pri tem asistirala Alex Petrovic in Rantanen. Slednji se je dobre tri minute pred koncem srečanja še sam vpisal med strelce. Končni izid 4:1 pa je z zadetkom v prazno mrežo postavil Rantanenov rojak Miro Heiskanen. Za Dallas je bila to že deveta zaporedna tekma, na kateri so osvojili vsaj točko.

Mikko Rantanen

Z enakim izidom sta slavili tudi ekipi Winnipeg Jets in Utah Mammoth. Prvi so doma ugnali Buffalo Sabres, drugi pa so bili v gosteh boljši od Vancouver Canucks. Največ zadetkov so gledalci videli v Anaheimu, kjer so domači racmani s 4:3 po kazenskih strelih premagali ekipo Washington Capitals. Gostje iz prestolnice so sicer v prvi tretjini povedli z zadetkom Toma Wilsona, a je dobro minuto pred koncem za domače izenačil Cutter Gauthier. Capitals so v drugi tretjini vodili z 2:1 in 3:2. Najprej je za vodstvo zadel Ethen Frank, nato pa še Aleksej Protas, a so domačini po golih Rossa Johnstona in Becketta Seneckeja izid obakrat poravnali.

V zadnjem delu tekme sta mreži mirovali. Enako je bilo tudi v podaljšku. Sledili so kazenski streli, v katerih sta za domačine v polno merila Troy Terry in Mason McTavish, za Washington pa zgolj Anthony Beauvillier. Odločilen kazenski strel je pri gostih zgrešil strelec drugega zadetka Frank.

Zgrešen kazenski udarec Ethna Franka

Izidi lige NHL, 6. december

New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 0:3 Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 4:1 Dallas Stars - San Jose Sharks 4:1 Vancouver Canucks - Utah Mammoth 1:4 Anaheim Ducks - Washington Capitals 4:3 (kazenski streli)