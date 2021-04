Vegas slavil šestič zapored

Zlati vitezi so v gosteh proti Anaheim Ducks slavili s 5:2 in vknjižili 64. točko, s čimer so se točkovno izenačili z Avalanche na vrhu lige NHL. Na zadnjih šestih tekmah so dosegli 27 zadetkov in jih prejeli vsega deset. Tokrat so prvi dve tretjini dobili z 2:1, med strelce pa so se vpisali Max Pacioretty, Alex Pietrangelo, Nicolas Roy inMark Stone. V zadnji tretjini je v prazno mrežo zadel še Alex Tuch. Pri domačih sta zadela Maxime Comtois v prvi in Danton Heinenv drugi tretjini. V zahodni skupini Coloradu in Vegasu sledijo hokejisti Minnesote in Arizone, KraljiAnžeta Kopitarja pa so sedmi z zaostankom sedmih točk za Arizono ter vse manjšimi možnostmi za končnico. Naslednjo tekmo bodo hokejisti Los Angelesa odigrali v noči na sredo proti zadnjemu Anaheimu.

V severni ali kanadski skupini so hokejisti Toronto Maple Leafs zabeležili četrti zaporedni poraz, a ostajajo na vrhu razpredelnice. Tokrat so bili s 3:2 po podaljšku boljši domačini Vancouver Canucks. Junak večera je bil Bo Horvat, ki je odločil tekmo v drugi minuti podaljška, ob tem pa je dosegel še prvi gol Vancouvra in podal za izenačujočega v zadnji tretjini. Gostom ni pomagal niti 33. zadetek v sezoni Austona Matthewsa. Prvi gol za Toronto pa je dosegel William Nylander.

Že v nedeljo zvečer so bili v vzhodni skupini Boston Bruins doma s 6:3 boljši od Washington Capitals in jim preprečili točkovno izenačenje na vrhu lige NHL. Prestolniki ostajajo na vrhu vzhodne skupine z 62 točkami, s 60 pa jim sledijo New York Islanders, ki so danes po podaljšku z 1:0 v gosteh premagali Philadelphia Flyers. Odločilni gol je prispeval Nick Leddy v tretji minuti dodatka.

Na preostalih dveh tekmah sta se zmag veselili moštvi Buffalo Sabres in New York Rangers. Letos odpisani Buffalo je s 4:2 doma premagal Pittsburgh Penguins, medtem ko so Rangers s 5:3 v gosteh ugnali sosede New Jersey Devils.

Izidi:

Boston Bruins - Washington Capitals 6:3

New Jersey Devils - New York Rangers 3:5

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 4:2

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 2:5

Philadelphia Flyers -New York Islanders 0:1 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 3:2 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings prestavljeno