Dvornikova si je želela več, a je z osmim mestom lahko zadovoljna

Tokrat najboljša Slovenka se je strinjala, da so razmere v Kranjski Gori vse prej kot enostavne. "Kranjska Gora je zahtevna že zaradi podlage in slabe vidljivosti. Ko pa se progo razdeli na dele, je čisto enostavno. Samo ključne dele je treba 'zadeti'," je komentirala Dvornikova, ki je svojo predstavo na lestvici od 1 do 10 ocenila z 8,5.

23-letna Korošica je za zmagovalko Saro Hector zaostala 2,67 sekunde. Švedinja je drugouvrščeno Laro Colturi za seboj pustila za skoraj sekundo in pol (+1:42). "Morda se na oko ne vidi, kaj je bilo tako posebnega. Posebno je bilo, da je iz vsakega zavoja izvlekla maksimum in to povezala brez prekinitev," je izjemno predstavo Hectorjeve komentirala Dvornikova.