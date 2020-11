Velepec: Ena tekma ne bo razlog za evforijo ali razočaranje

"Vnaprej bi rad povedal le, da si seveda želimo dober nastop in da smo delali dobro. Ne glede na jutrišnje dosežke pa bo prezgodaj za ocene in ena tekma ni razlog za evforijo ali pa veliko razočaranje," pravi Uroš Velepec . Tudi zato, ker v Kontiolahtiju ni bilo prave priložnosti za primerjave s tekmeci, saj so biatlonci priložnost za trening dobili šele v sredo.

V moški konkurenci bodo na posamični tekmi priložnost dobili Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan. Brez tekme je ostalAlex Cisar. "To se je vedelo že vnaprej. Alex je imel težave s poškodbo kolena in izgubil kar kakšnih 14 dni kakovostnega treninga, nato je bil zaradi okužbe s koronavirusom še 10 dni v karanteni in jasno je, da mu kakšen trening še manjka."In če bo moški del ekipe nastopil dobro, na nedeljski sprinterski tekmi sprememb ne bo.

Sicer pa tudi Velepec priznava, da je letošnja sezona zaradi pandemije novega koronavirusa že v uvodu posebna."Rusi bodo šli v sezono brez adutov Antona Babikova, ki se je okužil ,in Jevgenija Garaničeva, s katerim si deli sobo. Zaradi okužbe ne bo Slovakov, Romunov, Moldavcev... Testiranja so prisotna na vsakem koraku, vsi moramo v petek pred tekmo še na en test in po tej plati je tudi to adrenalinsko in psihično zelo naporno."