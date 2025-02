Velepec ni več trener nemških biatloncev

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kmečki fant vstopi v gostilno in vpraša natakarico: "Kaj imaš za kosilo?" "Prvi meni, drugi meni, tretji meni ..." našteva natakarica. "Veš kaj, mene niti najmanj ne zanima, koliko je takih, ki te niso. Prinesi mi vampe in pivo!" Natakarica ga tiho postreže, ko pa fant poje, jo pokliče in vpraša: "Koliko je moj dolg?" "Veš kaj poba, mene sploh ne zanima, koliko dolgega imaš, raje mi plačaj, kar si pojedel in spil!"