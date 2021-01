Veleslalom na Kronplatzu: Gisinova vodi, Hrovatova šesta

Prvi slovenski nastop je bil pri številki 12. Meta Hrovat je na domači tekmi v Kranjski Gori obrnila krivuljo rezultatov navzgor ter si v odločilnem delu sezone pred svetovnim prvenstvom povrnila samozavest s tretjim mestom na veleslalomu. Pred nastopom Hrovatove so za trenutek prekinili tekmo in jo v zadnjem hipu potegnili s starta, saj so bili na progi še delavci. A je po nekaj minutah čakanja le šla na start. Najboljša slovenska veleslalomistka se je pogumno pognala v napad. Najbolj zanesljiva je bila v strmejšem srednjem delu. Zaostanek 87 stotink sekunde v cilju pa je pomenil šesti čas. Hrovatova za drugouvrščeno Mikaelo Shiffrinzaostaja 31 stotink, za tretjeuvrščeno Federico Brignone pa zgolj 20 stotink.

Razlike so majhne. Švicarka Lara Gut-Behrami na četrtem mestu zaostaja 68 stotink, Francozinja Tessa Worleyna petem pa 78 stotink. Zmagovalka štirih veleslalomov domačinka Marta Bassino, ki je v Kranjski Gori dobila obe tekmi, v prvi vožnji Kronplatza presenetljivo ni bila tako prepričljiva. Z zaostankom 1,09 sekunde zaseda sedmo mesto. Največ časa je izgubila v strmejšem delu proge, po drugem vmesnem času, kjer se je najbolje znašla in je bila najhitrejša prav Gisinova.

Velike težave na strmini

Smučarke imajo v strmejšem delu proge ogromno težav. Švicarka Wendy Holdenerje v srednjem delu proge celo padla, potem ko ji je vzelo smučko ter jo je vrglo naprej in je z obrazom podrsala po snežni površini. Naslednji Slovenki na startu sta bili Tina Robnikin Ana Bucik s številkama 24 in 26. Robnikova, ki ima težave z bolečinami v kolenu, je prišla v cilj z velikim zaostankom 4,05 sekunde (33.). Prehitela je zgolj eno tekmovalko ter izpadla iz prve trideseterice in še na petem veleslalomu to sezono ostala brez uvrstitve.

Bucikova je bila za več kot sekundo hitrejša. Prehitela je sedem tekmovalk. Njen zaostanek 2,99 pa je pomenil 17. čas. Do konca je izgubila še pet mest za 22. mesto. Neja Dvornikje startala kot 53. ter skoraj ujela še tretji zaporedni finale, a je na koncu na 31. mestu (+3,86) zgrešila trideseterico za 13 stotink sekunde.