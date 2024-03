Veleslalom padel v vodo, v soboto v Kranjski Gori slalom

Organizatorji tekem za svetovni pokal v Kranjski Gori so po dogovoru z Mednarodno smučarsko zvezo sporočili, da je zaradi napovedanih visokih temperatur in manka snega sobotni veleslalom, na katerem bi med favorite sodil tudi naš Žan Kranjec , odpovedan. Kot so pojasnili, vremenska napoved ne zagotavlja ustrezne varnosti za izpeljavo tekme.

"Zunanje temperature ter s tem povezane možnosti za pripravo proge, ki bi omogočala varno tekmovanje ter predvsem zelo neugodna vremenska napoved za nedeljo so botrovale odločitvi, da se nedeljski slalom prestavi na soboto, veleslalomska tekma pa se odpove," je sporočil generalni sekretar organizacijskega komiteja Pokal Vitranc Srečko Medven.

Še v ponedeljek so kranjskogorski prireditelji pričakovali, da bodo lahko izpeljali obe tekmi. Razmišljalo se je o možnosti izvedbe dveh slalomov oziroma o veleslalomski tekmi na skrajšani progi z rezervnega starta. A so vsi ti razmisleki padli v vodo. V to, da bo kranjskogorski veleslalom na sporedu v soboto, so pričakovali tudi tekmovalci in predstavniki panoge za alpsko smučanje, ki so v torek na novinarski konferenci predstavili načrte in želje pred Pokalom Vitranc.

Prvi slovenski favorit Žan Kranjec je tako ostal brez tekme in možnosti, da si še izboljša izhodišče v boju za stopničke v končni razvrstitvi posebnega veleslalomskega seštevka. Kranjec po devetih izpeljanih veleslalomih zaseda peto mesto s 347 točkami.

Norvežan Henrik Kristoffersen je četrti z zgolj tremi točkami več, Švicar Loic Meillard na tretjem mestu ima 21 točk več od Kranjca, v najboljšem položaju je Hrvat Filip Zubčić, ki ima na drugem mestu 23 točk več od Slovenca.

Mali kristalni globus si je s popolnim izkupičkom 900 točk že predčasno zagotovil Švicar Marco Odermatt, ki je od decembra zmagal na devetih doslej izpeljanih veleslalomih v tej sezoni. Odermatt si je že predčasno zagotovil tudi veliki kristalni globus za zmago v seštevku zime.

Slovenska kandidata za nastop na slalomski tekmi sta 17-letni Miha Oserban in Klemen Kosi, ki je nazadnje v svetovnem pokalu tekmoval 19. decembra 2020. Nastop Kranjca za nastop na slalomski tekmi še ni potrjen.

Kranjskogorsko smučišče so zaradi pomanjkanja snega za rekreativne smučarje zaprli že v ponedeljek. V Kranjski Gori tako v petek, na predvečer Pokala Vitranc, ne bodo izpeljali spominske tekme, devetega memoriala, v spomin na prezgodaj umrlega smučarja in trenerja Draga Grubelnika.