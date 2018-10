Veleslalom v Söldnu odpovedan

Organizatorji uvodne tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev so zaradi vetra in novega snega odpovedali veleslalom v Söldnu. Kot je bilo pričakovati, je ponoči na ledeniku Rettenbach zapadlo veliko novega snega. Pri Fisu so skrajšali že sobotno žensko tekmo, moško pa so dokončno odpovedali.

Potem ko so organizatorji današnjega uvodnega veleslaloma alpskih smučarjev v avstrijskem Söldnu najprej zaradi slabih vremenskih razmer, močnega vetra in novega snega start tekme prestavili za eno uro, so nato izgubili bitko z vremenom. Tudi lani je moški veleslalom odpadel, kriv je bil premočen veter. Kot je bilo pričakovati, je ponoči na ledeniku Rettenbach zapadlo tudi veliko novega snega. Organizatorji so tako skrajšali že sobotno žensko tekmo.