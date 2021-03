Shiffrinova vodi pred Vlhovo, v finalu tri Slovenke

Slovaška Jasna gosti drugo zaporedno tekmo svetovnega pokala, kot kaže, pa bosta tudi tokrat, podobno kot na sobotni tekmi, o zmagi odločali Američanka Mikaela Shiffrin in domačinka Petra Vlhova. Na včerajšnji slalomski tekmi je Vlhova vodila po prvi vožnji, pa jo je Shiffrinova nato z drugo vožnjo prehitela in se veselila zmage. Danes je na sporedu veleslalom, po prvi vožnji pa vodi Američanka pred Slovakinjo, a slednja zaostaja le 16 stotink sekunde. Tretja je Poljakinja Maryna Gasienica-Daniel(+0.44), blizu je tudi četrta, Američanka Nina O'Brien (+0.49). Peta Marta Bassino zaostaja že 84 stotink sekunde, a bi si lahko Italijanka danes že zagotovila mali kristalni globus v tej disciplini.

Na startnem seznamu je bilo 58 smučark, tudi štiri Slovenke. Nastopile so le tri, saj je Meta Hrovat (na progo bi morala s številko 8), na ogrevanju pred tekmo padla, se udarila v glavo in je zaradi lažje poškodbe in previdnosti tekmo raje izpustila. astopile so Ana Bucik, Tina Robnik in Andreja Slokar. V finalni vožnji bodo nastopile vse tri, Robnikova je 15. (+1.79), Bucikova je zasedla 16. mesto (+ 1.87), Slokarjeva pa 20. (+2.43).