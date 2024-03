Veličastno slovo za konec veličastne kariere

Priznal je, da ga je pred finalnim skokom preveval občutek, ki ga ni vajen: "Ko sem prišel na vrh za zadnji skok, sem pogledal dol in prešinilo me je, da je to res zadnjič. Čutil sem nad želodcem, da me malo stiska. Ampak samo pozitivno." Kljub temu je zmogel 226,5 metra. Za dodatno zadovoljstvo pa je poskrbel njegov brat Domen z drugim mestom.

Hvaležen ekipnim kolegom, kapetana še ni določil

31-letni skakalec s štirimi medaljami z olimpijskih iger in tremi s svetovnih prvenstev se je nato zahvalil vsem članom slovenske reprezentance, da je do konca tekme vse potekalo kot običajno. "Hvaležen sem, da so me pustili, da je bil ritem tekme tak kot včasih, da sem bil v svojem protokolu in da sem tudi dosegel zelo dober rezultat."

Po koncu slovesnosti je Prevc v mešani coni za izjave medijem preživel ogromno časa, vendar ga v nedeljo popoldan čaka še nekaj obveznosti. V Kranjski Gori bo imel zaključno večerjo s prek 500 povabljenci. Vodil jo bo sam, a je priznal, da še ne ve natančno, kaj bo na njej povedal.