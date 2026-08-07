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Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Los Angeles, 07. 08. 2026 19.35 pred dvema dnevoma 3 min branja 14

Avtor:
R.S.
Anže Kopitar

Los Angeles Kingsi so na družbenih omrežjih sporočili, da bodo 24. februarja 2027 upokojili dres s številko 11, ki ga je v dolgih 20 letih pri moštvu iz mesta angelov nosil slovenski hokejski as Anže Kopitar. Poleg upokojitve številke, s katero je Kopitar osvojil dva Stanleyjeva pokala v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL, bodo pred dvorano Crypto.com odkrili tudi bronasti kip, kar bo predstavljalo najvišje individualno priznanje organizacije.

Anže Kopitar bo postal šele osmi igralec v zgodovini kluba Los Angeles Kings, katerega dres oz. številko bodo za vedno obesili pod strop Crypto.com arene. Poleg najboljšega slovenskega hokejista vseh časov je ta čast pripadla še Rogieju Vachonu (30), Marcelu Dionnu (16), Davu Taylorju (18), Waynu Gretzkyju (99), Lucu Robitailleu (20), Robu Blaku (4) in Dustinu Brownu (23). Poleg upokojitve dresa bo Kopitar pred dvorano dobil tudi svoj kip, s čimer bo postal šele četrti igralec po Gretzkyju, Robitailleu in Brownu, ki ga bo doletela ta čast.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Da bodo LA Kings upokojili mojo številko in odkrili kip, je neverjetna čast, ki jo je težko opisati z besedami. Ko sem pred 21 leti prišel v Los Angeles, sem preprosto upal, da si bom prislužil priložnost igrati v ligi NHL. Nikoli si nisem predstavljal česa takega. Imel sem srečo, da sem celotno kariero preživel pri eni organizaciji, obkrožen z neverjetnimi soigralci, trenerji, osebjem in navijači, ki so to pot naredili tako posebno. To čast delim z vsemi, ki so bili del tega, še posebej z mojo družino, katere ljubezen in podpora sta mi pomenili vse. Resnično sem hvaležen, da me bo organizacija, ki mi je dala toliko, počastila na ta način," je dejal Kopitar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poln hvale na račun legende kluba je bil tudi predsednik Kingsov Luc Robitaille. "Kopitar je v zadnjih dveh desetletjih definiral, kaj pomeni biti član Los Angeles Kingsov. Njegovo vodstvo, doslednost in predanost odličnosti so pomagali oblikovati identiteto naše franšize, tako na ledu kot zunaj njega. Prislužil si je spoštovanje vseh, ki so imeli priložnost igrati z njim, ga trenirati ali gledati tekmovati. Kopitarjeva zapuščina sega daleč preko rekordov, nagrad in prvenstev. Navdihnil je generacije navijačev Kingsov in pustil neizbrisen pečat v naši franšizi ter skupnosti Los Angelesa in Južne Kalifornije. Veselimo se, da bomo Anžeta, ženo Ines Kopitar in njuno družino proslavili na dan, ki bo nepozaben v zgodovini Kingsov."

Imetnik številnih rekordov

Leta 2012 in 2014 je Hrušičan z moštvom iz mesta angelov postal prvak lige NHL, v karieri pa se je podpisal še pod številne rekorde svoje franšize in nagrade v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V prvi sezoni je kot novinec dosegel 20 golov in 41 podaj, kariero pa je končal po 1521 tekmah v rednem delu ter s kar 452 zadetki in 864 podajami za skupno 1316 točk, kar je rekord med kralji ter dovolj za 38. mesto na večni lestvici strelcev. To sezono je na 67 tekmah dosegel 12 golov in 26 podaj.

Anže Kopitar je v Los Angelesu pustil viden pečat.
Anže Kopitar je v Los Angelesu pustil viden pečat.
FOTO: AP

V končnicah, v katerih je nastopil v 11 sezonah, je dodal še 27 golov in 62 podaj na 107 tekmah. Najboljši po številu točk v dresu kraljev je bil v kar 15 sezonah. Največ jih je dosegel v sezoni 2017/18 z 92. Dosegel je 79 zmagovitih golov in bil kapetan kraljev kar deset sezon (od 2016/17).

Od aktivnih igralcev sta v kategoriji odigranih tekem pred Kopitarjem (1521) le Brent Burns (1579) in Aleksander Ovečkin (1573). Kopitar je skozi več kot 20-letno kariero v ligi NHL prejel tudi številne posamične nagrade. Med drugim je bil petkrat udeleženec tekem All-Star, dvakrat je prejel nagrado Selke, trikrat pa spominsko trofejo Lady Byng.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel77
08. 08. 2026 16.32
Samo bravo Anže lahko rečem.
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
08. 08. 2026 08.54
Tega pač ne zmore vsak.
Odgovori
+4
4 0
radar
07. 08. 2026 21.20
Vrhunski igralec in človek!
Odgovori
+9
9 0
Sinner 666
07. 08. 2026 21.11
majstr
Odgovori
+9
9 0
Jani.
07. 08. 2026 21.00
Wauuuu kakšni oboževalci, kakšna gesta kluba, kakšni dosežki in kakšen Človek o katerem res ne pomnim rumenega tiska. Poklon. Spoštovanje. Zasluženo. Tole me je pa ganilo. 20 let!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🐐
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+11
11 0
Šestka6
07. 08. 2026 20.37
Kakšen odličen športnik in oseba, v vseh teh letih njegove kariere pri kingsih ni bilo niti ene afere, člankov o njemu izredno maloin še ti skopi. Dosegel je zelo veliko in taka počastitev je velik poklon športniku. Čisto nasprotje proti preveč opevanemu Dončiću.
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+12
12 0
Vladimir.Krutov
07. 08. 2026 20.29
Anže....čestitke....lepa kariera....uživajte vsi tvoji....👍
Odgovori
+11
11 0
svoboda1234
07. 08. 2026 20.11
Hvala za vse Anže,vse lepo naprej in uživaj
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+14
14 0
stanga123
07. 08. 2026 19.56
Res legenda.sportnik brez rumenih novic
Odgovori
+16
16 0
Mk791
07. 08. 2026 19.49
Lepa gesta. Več kot zasluženo🏒
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+19
19 0
BSSistemTelaze
07. 08. 2026 19.42
Bravo💪poklon KOPI💪🇸🇮
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+21
21 0
asdfghjklč
07. 08. 2026 19.39
Bravo, Kopi. Zasluženo.
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+21
21 0
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