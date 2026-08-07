Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Anže Kopitar bo postal šele osmi igralec v zgodovini kluba Los Angeles Kings, katerega dres oz. številko bodo za vedno obesili pod strop Crypto.com arene. Poleg najboljšega slovenskega hokejista vseh časov je ta čast pripadla še Rogieju Vachonu (30), Marcelu Dionnu (16), Davu Taylorju (18), Waynu Gretzkyju (99), Lucu Robitailleu (20), Robu Blaku (4) in Dustinu Brownu (23). Poleg upokojitve dresa bo Kopitar pred dvorano dobil tudi svoj kip, s čimer bo postal šele četrti igralec po Gretzkyju, Robitailleu in Brownu, ki ga bo doletela ta čast.

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"Da bodo LA Kings upokojili mojo številko in odkrili kip, je neverjetna čast, ki jo je težko opisati z besedami. Ko sem pred 21 leti prišel v Los Angeles, sem preprosto upal, da si bom prislužil priložnost igrati v ligi NHL. Nikoli si nisem predstavljal česa takega. Imel sem srečo, da sem celotno kariero preživel pri eni organizaciji, obkrožen z neverjetnimi soigralci, trenerji, osebjem in navijači, ki so to pot naredili tako posebno. To čast delim z vsemi, ki so bili del tega, še posebej z mojo družino, katere ljubezen in podpora sta mi pomenili vse. Resnično sem hvaležen, da me bo organizacija, ki mi je dala toliko, počastila na ta način," je dejal Kopitar.

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Poln hvale na račun legende kluba je bil tudi predsednik Kingsov Luc Robitaille. "Kopitar je v zadnjih dveh desetletjih definiral, kaj pomeni biti član Los Angeles Kingsov. Njegovo vodstvo, doslednost in predanost odličnosti so pomagali oblikovati identiteto naše franšize, tako na ledu kot zunaj njega. Prislužil si je spoštovanje vseh, ki so imeli priložnost igrati z njim, ga trenirati ali gledati tekmovati. Kopitarjeva zapuščina sega daleč preko rekordov, nagrad in prvenstev. Navdihnil je generacije navijačev Kingsov in pustil neizbrisen pečat v naši franšizi ter skupnosti Los Angelesa in Južne Kalifornije. Veselimo se, da bomo Anžeta, ženo Ines Kopitar in njuno družino proslavili na dan, ki bo nepozaben v zgodovini Kingsov."

Imetnik številnih rekordov

Leta 2012 in 2014 je Hrušičan z moštvom iz mesta angelov postal prvak lige NHL, v karieri pa se je podpisal še pod številne rekorde svoje franšize in nagrade v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V prvi sezoni je kot novinec dosegel 20 golov in 41 podaj, kariero pa je končal po 1521 tekmah v rednem delu ter s kar 452 zadetki in 864 podajami za skupno 1316 točk, kar je rekord med kralji ter dovolj za 38. mesto na večni lestvici strelcev. To sezono je na 67 tekmah dosegel 12 golov in 26 podaj.

Anže Kopitar je v Los Angelesu pustil viden pečat. FOTO: AP