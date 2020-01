Velike težave organizatorjev v Garmischu in Sočiju

V Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji je bil v četrtek na sporedu prvi trening pred smukaško preizkušnjo alpskih smučarjev. A tekmovalci še niso dobili priložnosti za preizkus tekmovalne proga, saj proga ni bila pripravljena. Zadnjo priložnost bodo imeli v petek. Po pravilih je obvezen vsaj en uradni trening smuka pred tekmovanjem.

Na startni listi odpovedana treninga je bil tudi slovenski kvintet Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Boštjan Klinein Nejc Naraločnik. Kline je pred natanko štirimi leti v Garmischu z drugim mestom prvič posegel po smukaških stopničkah v svetovnem pokalu. Trenutno Mariborčan ne kaže smukaških predstav, ki so ga krasile pred štirimi oziroma tremi sezonami, ko je 24. februarja 2017 zmagal na smuku v Kvitfjellu.

16 točk od možnih 600

Slovenska moška vrsta je na šestih smukih v tej sezoni osvojila zgolj 16 točk, od razpoložljivega izkupička 600 točk možnih. Obe slovenski omembe vredni uvrstitvi sta bili na uvodnem smuku 30. novembra v Lake Louisu, ko je bil Kosi 20., Čater pa 26. Nato je sledil popolni slovenski smukaški mrk. Na Bavarskem je v sredo snežilo, organizatorji pa niso pravočasno pripravili proge oziroma odstranili snega. Napoved za petek tudi ni najboljša, saj naj bi se nadaljevalo mokro vreme, izboljšanje je napovedano šele za konec tedna.

Za slovenski smukaški preboj bo počasi zmanjkalo tekem. Zaradi izbruha epidemije koronavirusa so odpovedali kitajsko olimpijsko generalko v Jančingu s smukom in superveleslalomom 15. in 16. februarja. Mednarodna smučarska zveza (Fis) še ni ponudila nadomestne lokacije. Marca sta na moškem koledarju hitrih disciplin le še postaji v Kvitfjellu in finale sezone v Cortini.

S težavami se soočajo tudi organizatorji tekem svetovnega pokala na prizorišču olimpijskih iger leta 2014 Roza Hutorju. Edina slovenska predstavnica v Rusiji je Ilka Štuhec, ki pa s sotekmovalkami še ni dobila priložnosti za preizkus smukaške proge. Tako sredin kot četrtkov trening so odpovedali. Majhno upanje še obstaja. Možnost za obvezen preizkus proge bo v petek. Za zdaj mokro vreme, megla in dež, pomešan s snegom, ne dopušča izvedbe treninga. Če bo tudi v petek podobno, bi lahko trening smuka izpeljali pred sobotnim superveleslalomom. Sicer bodo prisiljeni smuk odpovedati. Superveleslalom naj bi izpeljali po načrtih.