Veliki preobrat Newyorčanov

Newyorčani so bili že po četrti tekmi v izgubljenem položaju ob zaostanku z 1:3 v zmagah. Tudi na naslednjih treh tekmah so na vsakem obračunu izgubljali, a se vrnili in uvrstili v polfinale vzhoda. Odločilni zadetek je v peti minuti podaljška s hokejistom več na ledu dosegel Artemi Panarin. Podaljšek je v 55. minuti izsilil Mika Zibanejad. Pittsburgh je v drugi tretjini dvakrat vodil tudi na sedmi tekmi po zadetkih Jaka Guentzla za 2:1 in Evana Rodriguesa za 3:2, ko je bil natančen z igralcem manj na ledu. Chris Kreider je v osmi minuti sicer zadel za vodstvo Rangers, a so še pred koncem prve tretjine pingvini odgovorili z zadetkom Dantona Heinena. Na 2:2 je med zadetkoma Guentzla in Rodriguesa izenačil K'Andre Miller s prvim zadetkom v letošnji končnici. Rangers so 31. ekipa v NHL, ki se je uspela rešiti po zaostanku z 1:3 v zmagah. "To je bila stresna tekma. Na ledu nismo imeli veliko prostora, saj so ves čas pritiskali. Večino serije sploh nisem vedel, kaj se dogaja, potem ko je ena ekipa zgolj pošiljala plošček v nasprotnikovo tretjino, druga pa ga je pošiljala nazaj," je sprva dejal junak dvoboja Panarin. "Vso serijo so mi dovolili precej streljati, sam pa se za strele nisem velikokrat odločal. Morda bi moral upoštevati nasvete vseh in več streljati," je še slikovito dodal po tretjem zadetku proti pingvinom v tej končnici. Rangers se bodo v polfinalu vzhoda pomerili s hokejisti Caroline Hurricanes, ki so s 4:3 izločili Boston Bruins. Drugi par na vzhodu je Florida Panthers - Tampa Bay Lightning. Florida je bila s 4:2 boljša od Washington Capitals, Tampa pa s 4:3 od Toronta Maple Leafs.

Po podaljšku je na sedmi tekmi slavil tudi Calgary. Dallasu po košarkarski pravljici ni uspela še hokejska, čeprav so dvakrat vodili. Že po 40 sekundah je za vodstvo zvezd poskrbel Jamie Benn. Izenačil je Tyler Toffoli v drugi minuti druge tretjine, vsega 31 sekund kasneje pa je za vodstvo Dallasa zadel Vladislav Namestnikov.

Kanadsko moštvo je v 29. minuti izenačilo prek Matthewa Tkachuka. V naslednjih 30 minutah sta mreži mirovali, v 16. minuti podaljška pa je zadetek za napredovanje dosegel najboljši strelec Calgaryja v rednem delu sezone Johnny Gaudreau (115 točk). V letošnji končnici je bil to njegov sploh prvi gol. Ognjeni zublji se bodo v polfinalu zahoda pomerili z Edmonton Oilers. Slednji so po zaslugi 14 točk Connorja McDavida po sedmih tekmah izločili Los Angeles Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja. "Tukaj sem že devet let in nikoli ni bilo niti najmanjše možnosti, da bi igrali z njimi v končnici. To bo res poseben trenutek. Upam, da se bomo na tekmah zabavali, za našo provinco bo to velik dogodek," je po tekmi dejal junak podaljška Gaudreau. Drug par je Colorado Avalanche - St. Louis Blues. Colorado je bil od vseh moštev najbolj prepričljiv, s 4:0 je pometel z Nashville Predators. St. Louis je s 4:2 izločil Minesotto Wild.

Izidi, prvi krog:

- vzhodna konferenca:

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:3 (podaljšek)

(New York je napredoval s 4:3 v zmagah)

- zahodna konferenca:

Calgary Flames - Dallas Stars 3:2 (podaljšek)

(Calgary je napredoval s 4:3 v zmagah)

pari 2. kroga, konferenčni polfinale:

- vzhodna konferenca:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning,

Carolina Hurricanes - New York Rangers,

- zahodna konferenca:

Colorado Avalanche - St. Louis Blues,

Calgary Flames - Edmonton Oilers.

* Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.