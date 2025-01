Veliko presenečenje na biatlonskem svetovnem pokalu v Oberhofu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Z izjemo posamične tekme v Geilu se je 24-letna Francozinja v pokalu IBU na vseh tekmah v novembru in decembru zavihtela na stopničke ter dobila priložnost v svetovnem pokalu. Ponujeno je nadgradila z zmago, potem ko se je v izjemno težkih razmerah na strelišču odlično znašla s puško. Prvič sta se v posamični konkurenci na stopničke za zmagovalce uvrstili tudi 21-letna Norvežanka Maren Kirkeeide in Bolgarka Milena Todorova. Obe sta po enkrat zavili v kazenski krog in zaostali 31,1 oz. 33,0 sekunde. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržala Nemka Franziska Preuss, danes le 28.

V slovenskem taboru je bila najboljša Lena Repinc, ki je z enim kazenskim krogom pristala na 18. mestu ter ponovila dosežek kariere, saj je enako uvrstitev v uvodu v sezono dosegla v Skandinaviji. Anamarija Lampič je vnovič potrdila kakovost v smučini. Enemu kazenskemu krogu po prvem strelskem postanku je v stoječem položaju dodala štiri. Zmagovalki je Lampič v zadnjem krogu denimo odvzela 23 sekund, večini tekmic pa še mnogo več. Na zadnjih 2,5 km je Lampič prehitela kar 20 tekmovalk in na koncu pristala na 22. mestu.