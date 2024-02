Venierjeva premagala Italijanke in Laro Gut, Ilka Štuhec predzadnja

Za Stephanie Venier je to prva zmaga v superveleslalomu v svetovnem pokalu in tretja nasploh, prejšnji dve je zabeležila v smuku, leta 2019 v Garmisch Partenkirchnu in letos v Cortini d'Ampezzo. V superveleslalomu je petič stopila na zmagovalni oder.

Če so bile v soboto najbolj razočarane Avstrijke, za superveleslalom to velja za domače tekmovalke. Te so veliko pričakovale od zmagovalke zadnjih dveh superveleslalomov Lare Gut Behrami, ki pa se ji nastop ni najbolj posrečil. Smučarka, ki se je že po tretjem mestu v soboto pritoževala nad utrujenostjo in pomanjkanjem energije, je v zgornjem delu zgubila preveč, tako da ji tudi najhitrejši spodnji del ni pomagal, da bi bila boljša kot šesta.

Kljub temu je v superveleslalomski razvrstitvi ubranila pet točk prednosti pred Avstrijko Cornelio Hütter, ki je bila tokrat stotinko sekunde pred njo na petem mestu. Četrta je bila Francozinja Romane Miradoli. Gut Behrami je prednost v vodstvu skupnega seštevka pred zaradi poškodbe odsotno Mikaelo Shiffrin povečala na 205 točk.

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec se v zavojih tehnično zahtevne proge ni znašla, zaostala je tri sekunde in 51 stotink in je ostala brez točk svetovnega pokala. Že v cilj je s startno številko 27 prišla na zadnje mesto, na koncu pa je na 40. mestu prehitela le eno tekmovalko, če se ne upoštevajo tekmovalke, ki niso prišle do cilja.