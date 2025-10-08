Verdnik: Oserban obeta, a mu do vrhunske ravni še nekaj manjka

Alpski smučarji bodo med prvimi krenili v novo sezono tekmovanj na najvišji kakovostni ravni v zimskih športih na prostem. Udeležence belega cirkusa že konec meseca, 25. za ženske in 26. za moške, čaka veleslalomska uvertura svetovnega pokala 2025/26. Na ledeniku Rettenbach bo potrditev za dobro poletno delo iskala slovenska četverica.

Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke. Dan prej bodo prve točke sezone lovile Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar, ki se bo potegovala za prvi finale med veleslalomsko elito po zadnjih dveh sušnih sezonah v tej disciplini. V slalomu ima Ajdovka več razlogov za veselje, v finišu minule sezone je s tretjim mestom na finalnem slalomu v Sun Valleyju poskrbela za edine stopničke slovenske ženske ekipe.

Ena tistih slovenskih smučark, od katere se v novi zimski sezoni pričakuje največ, je nedvomno odlična slalomistka Andreja Slokar. FOTO: Aljoša Kravanja

"Za Sölden so predvidene tekmovalke, ki so pokazale tudi najboljšo pripravljenost v pripravljalnem obdobju," je dejal glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Aleš Valenti. "Pred to prvo najbolj zahtevno tekmo v svetovnem pokalu nas čakajo še zaključne priprave," je napovedal trener. Slokarjeva se je že v torek odpravila v standardno bazo v Val Senalesu na italijanski strani državne meje z Avstrijo. Dvornikova in Bucik Joganova bosta sklepni del priprav opravili v Söldnu, kjer se bo ekipi pridružila tudi Slokarjeva. "Gre za načrt, ki se lahko spremeni glede na razmere, rezervni lokaciji sta Pitztal in Val Senales."

Glavni trener moške alpske ekipe za tehnični disciplini Miha Verdnik verjame, da bodo njegovi varovanci v prihajajoči zimi konkurenčni najboljšim. FOTO: Damjan Žibert

"Priprave so potekale po začrtanih programih, seveda je to šport v naravi, kdaj nam ga je tudi zagodlo malo slabše vreme, kdaj se je vmešal tudi kakšen prehlad, utrujenost, ampak vse skupaj je šlo v pravo in pozitivno smer. Mislim, da bodo punce pripravljene za to težko preizkušnjo," je prepričan Valenti. Kranjec za zdaj ostaja osamljeni slovenski jezdec na veleslalomskih tekmah. Kandidata za zapolnitev druge kvote sta člana ekipe za evropski pokal Miha Oserban in Anže Gartner. "V naslednjih dveh tednih se bomo odločili, ali bomo katerega od njiju prijavili za nastop na tekmi v Söldnu," je dejal odgovorni trener moške ekipe za tehnični disciplini Miha Verdnik.

Glavni adut za vrhunski rezultat na februarskih olimpijskih igrah v Italiji bo v moškem delu reprezentance nedvomno Žan Kranjec. FOTO: Damjan Žibert

"Smučata dobro, bomo pa videli, kako se bosta izkazala na treningih na težkem terenu, težki podlagi, ko bo zraven tudi konkurenca in bodo fantje malo bolj pritisnili. Če bo vse normalno, bo tudi eden od njiju na startu veleslaloma, tisti, ki bo boljši od dvojice," je dejal. "Je pa Sölden za njiju nekoliko prezgodaj, saj načrtujemo, da se bosta usmerila bolj v evropski pokal, ki se bo začel konec novembra. Če bosta dobro pripravljena, bo sigurno dobrodošlo, da gresta na start, da se spoznata s terenom, da se spoznata s tekmo svetovnega pokala," je dejal Verdnik."Evropski pokal bo njun glavni fokus, le tako bosta naredila ta potreben premik. Čeprav je Gartner star 24 let, mu manjka kakovostnega težkega treninga za raven svetovnega pokala, Miha kaže potencial, a gre za fanta, ki ima komaj 19 let. Želimo, da najprej naredita 'osnovno šolo' v evropskem pokalu, ko bosta dobila potrditev na tekmah nižje ravni pa sledi preskok v svetovni pokal," je dejal Verdnik.

Ana Bucik Jogan v novo sezono vstopa z velikimi ambicijami. FOTO: AP