Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Verdnik: Oserban obeta, a mu do vrhunske ravni še nekaj manjka

Ljubljana, 08. 10. 2025 15.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
3

Alpski smučarji bodo med prvimi krenili v novo sezono tekmovanj na najvišji kakovostni ravni v zimskih športih na prostem. Udeležence belega cirkusa že konec meseca, 25. za ženske in 26. za moške, čaka veleslalomska uvertura svetovnega pokala 2025/26. Na ledeniku Rettenbach bo potrditev za dobro poletno delo iskala slovenska četverica.

Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke.

Dan prej bodo prve točke sezone lovile Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar, ki se bo potegovala za prvi finale med veleslalomsko elito po zadnjih dveh sušnih sezonah v tej disciplini. V slalomu ima Ajdovka več razlogov za veselje, v finišu minule sezone je s tretjim mestom na finalnem slalomu v Sun Valleyju poskrbela za edine stopničke slovenske ženske ekipe.

Ena tistih slovenskih smučark, od katere se v novi zimski sezoni pričakuje največ, je nedvomno odlična slalomistka Andreja Slokar.
Ena tistih slovenskih smučark, od katere se v novi zimski sezoni pričakuje največ, je nedvomno odlična slalomistka Andreja Slokar. FOTO: Aljoša Kravanja

"Za Sölden so predvidene tekmovalke, ki so pokazale tudi najboljšo pripravljenost v pripravljalnem obdobju," je dejal glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Aleš Valenti. "Pred to prvo najbolj zahtevno tekmo v svetovnem pokalu nas čakajo še zaključne priprave," je napovedal trener.

Slokarjeva se je že v torek odpravila v standardno bazo v Val Senalesu na italijanski strani državne meje z Avstrijo. Dvornikova in Bucik Joganova bosta sklepni del priprav opravili v Söldnu, kjer se bo ekipi pridružila tudi Slokarjeva. "Gre za načrt, ki se lahko spremeni glede na razmere, rezervni lokaciji sta Pitztal in Val Senales."

Glavni trener moške alpske ekipe za tehnični disciplini Miha Verdnik verjame, da bodo njegovi varovanci v prihajajoči zimi konkurenčni najboljšim.
Glavni trener moške alpske ekipe za tehnični disciplini Miha Verdnik verjame, da bodo njegovi varovanci v prihajajoči zimi konkurenčni najboljšim. FOTO: Damjan Žibert

"Priprave so potekale po začrtanih programih, seveda je to šport v naravi, kdaj nam ga je tudi zagodlo malo slabše vreme, kdaj se je vmešal tudi kakšen prehlad, utrujenost, ampak vse skupaj je šlo v pravo in pozitivno smer. Mislim, da bodo punce pripravljene za to težko preizkušnjo," je prepričan Valenti.

Kranjec za zdaj ostaja osamljeni slovenski jezdec na veleslalomskih tekmah. Kandidata za zapolnitev druge kvote sta člana ekipe za evropski pokal Miha Oserban in Anže Gartner. "V naslednjih dveh tednih se bomo odločili, ali bomo katerega od njiju prijavili za nastop na tekmi v Söldnu," je dejal odgovorni trener moške ekipe za tehnični disciplini Miha Verdnik.

Glavni adut za vrhunski rezultat na februarskih olimpijskih igrah v Italiji bo v moškem delu reprezentance nedvomno Žan Kranjec.
Glavni adut za vrhunski rezultat na februarskih olimpijskih igrah v Italiji bo v moškem delu reprezentance nedvomno Žan Kranjec. FOTO: Damjan Žibert

"Smučata dobro, bomo pa videli, kako se bosta izkazala na treningih na težkem terenu, težki podlagi, ko bo zraven tudi konkurenca in bodo fantje malo bolj pritisnili. Če bo vse normalno, bo tudi eden od njiju na startu veleslaloma, tisti, ki bo boljši od dvojice," je dejal.

"Je pa Sölden za njiju nekoliko prezgodaj, saj načrtujemo, da se bosta usmerila bolj v evropski pokal, ki se bo začel konec novembra. Če bosta dobro pripravljena, bo sigurno dobrodošlo, da gresta na start, da se spoznata s terenom, da se spoznata s tekmo svetovnega pokala," je dejal Verdnik."Evropski pokal bo njun glavni fokus, le tako bosta naredila ta potreben premik. Čeprav je Gartner star 24 let, mu manjka kakovostnega težkega treninga za raven svetovnega pokala, Miha kaže potencial, a gre za fanta, ki ima komaj 19 let. Želimo, da najprej naredita 'osnovno šolo' v evropskem pokalu, ko bosta dobila potrditev na tekmah nižje ravni pa sledi preskok v svetovni pokal," je dejal Verdnik.

Ana Bucik Jogan v novo sezono vstopa z velikimi ambicijami.
Ana Bucik Jogan v novo sezono vstopa z velikimi ambicijami. FOTO: AP

"Oserban je trenutno edini slalomist, obeta, vendar potrebuje še kar nekaj dela, da bi lahko prišel na vrhunsko raven," je dejal Verdnik. Slovenija ima na ženskih slalomih pravico do zapolnitve štirih mest. "To mesto bomo seveda zapolnili. Na slalomih novembra v Leviju, Gurglu in Copper Mountainu načrtujemo, da bo ob Slokarjevi, Dvornikovi in Bucik Joganovi nastopila Lila Lapanja. Gre za najbolj izkušeno tekmovalko v ekipi za evropski pokal. Če slučajno Lila ne bi mogla nastopiti, bomo dali priložnost drugim. Ne želimo namreč, da bi mesto po nepotrebnem ostalo nezapolnjeno," je dejal Valenti.

V "slalomski čakalnici" so tako Nika Tomšič, Anja Oplotnik, Caterina Sinigoi in Taja Prešern.

alpsko smučanje sezona 2025/26 solden slovenska reprezentanca žan kranjec
Naslednji članek

'Naš prvi cilj je boljši start v sezono kot lani'

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Valkidžija
08. 10. 2025 16.40
+1
Vse lepo in prav. Naj se pokažejo, ampak če po dveh ali treh tekmah ne bo oprijemljivega rezultata: "hvala za sodelovanje in adijo". Takoj pa dati priložnost drugim talentom, kateri zaman čakajo na priložnost. To pa zato, ker se potem nekateri "statisti" brez rezultatov celo sezono šlepajo zraven in " iščejo občutke " na naše stroške.
ODGOVORI
1 0
tmj
08. 10. 2025 15.56
+2
spet en kup mesanja megle spet bojo bolan velik mam obcutk prehlad pa to
ODGOVORI
3 1
bandit1
08. 10. 2025 16.35
+1
Naj nehajo, dokler očiji in mamice plačujejo, da njihovi sončki vozijo v reprezentanci bo tako. Tisti ki so pa res talenti pa teh sredstev nimajo in jih nihče ne povoha.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286