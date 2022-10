Verdnik: Poškodbe niso posledica slabe kondicije

Veleslalomsko uverturo v sezono na ledeniku Rettenbach nad Söldnom bo zaradi bolečin izpustila v minuli sezoni najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat. Razlog za bolečine so posledice vnetja v kolenu, ki si ga je poškodovala marca v Lenzerheideju. Uvodno tekmo sezone bosta izpustili tudi Tina Robnik in Andreja Slokar, ki sta se poškodovali na treningih v Švici oziroma Italiji. Slokarjeva, ki je v nedeljo v Innsbrucku uspešno prestala operacijo pretrgane križne vezi v levem kolenu, je že končala sezono. Ajdovko čaka najmanj šestmesečno okrevanje. "Zgodila se nam je smola, smo v takem športu, v katerem so prisotne tudi poškodbe. Kar tri so se nam zgodile v zadnjem času. Za Andrejo Slokar je že konec letošnje sezone, kar se tiče Mete Hrovat, se bo vrnila v roku enega meseca. Sicer je spet težko povedati natančno, ker gre za vnetje in je odvisno, kako se bo koleno odzivalo. Pri Tini Robnik pa za zdaj rehabilitacija poteka v pravi smeri, tako da upamo, da bo lahko januarja stopila na sneg," je povedal Miha Verdnik.

Prepričan je, da so poškodbe posledica nesrečnega slučaja. "Vsekakor gre bolj za smolo kot kar koli drugega. V fazi priprav, ko sta se poškodovali Robnikova in Slokarjeva, so treningi zelo težki. Vendar pa gre v prvi vrsti za smolo in ne bi vzrokov iskal drugje, v domnevni slabši fizični pripravljenosti ali slabšem ogrevanju. V določenem trenutku pride tudi do takšnih nesreč," je prepričan Verdnik.

Na nedeljskem moškem veleslalomu bosta nastopila oba najboljša Slovenca, olimpijski podprvak in dvakrat tretji v Söldnu Žan Kranjec in Štefan Hadalin, dan prej pri ženskah pa bosta na startu Ana Bucik in Neja Dvornik.