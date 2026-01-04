'Verjamem, da imam dobro vožnjo v nogah, ampak tega ne prenesem na tekmo'

V karieri je enkrat samkrat posegla po stopničkah. Na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji. Te sicer ni več na tekmovalnem sporedu svetovnega pokala. Po njej se je v tej zdaj ugasnjeni posamični kombinirani disciplini od Slovencev na stopničke zavihtel le še Štefan Hadalin, ki trenutno opravlja naloge tiskovnega predstavnika panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije.

V svetovnem pokalu je od svojega debija pred 16 leti na Zlati lisici v Mariboru nastopila na 207 tekmah ter zbrala 22 posamičnih uvrstitev v najboljšo deseterico, od tega štiri med najboljših pet. Najbližje stopničkam na specialnih slalomih je bila s četrtim mestom na finalnem slalomu sezone 2021/22 v Courchevel/Meribelu. Takrat je na njem zmagala trenutno poškodovana Andreja Slokar. Specialistka za tehnični disciplini je najboljši veleslalom odpeljala pred tremi leti, ko je bila osma na tekmi v Kranjski Gori. Na svetovnih prvenstvih je najvišje posegla s sedmim mestom na slalomu leta 2017 (Are), na OI v Pekingu leta 2022 je bila v tej disciplini 11. Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Odločitev, da bo sezona 2025/26 njena zadnja v tekmovalnem športu, je napovedala na petkovi novinarski konferenci pred domačima tekmama v Kranjski Gori. "Odločitev ni zrasla čez noč. Popolnoma si zaupam, da gre za pravo odločitev, se pa tudi veselim, oziroma sem še zelo motivirana za vse tekme, ki še prihajajo do konca sezone," je ob robu njenega zadnjega domačega tekmovanja na podkorenski strmini v vlogi tekmovalke povedala Ana Bucik Jogan.

Misli o koncu kariere so jo spreletavale že v minuli sezoni. "Prejšnja sezona v veliko pogledih ni bila takšna, kot bi si jo želela, ne samo rezultatsko, ampak tudi moji občutki na snegu, moje počutje ni bilo pravo. Po drugi strani pa nisem želela stvari, ki jo imam najraje, končati s slabimi občutki, zato sem se odločila, da grem v novo sezono." "Lahko rečem, da je bila odločitev zagotovo prava. Letos se počutim veliko boljše, tudi smučam bolje, rezultati mogoče tega še niso stoodstotno potrdili, ampak upam, da bom to uspela pokazati do konca zime in z nasmeškom na obrazu odpeljati te zadnje tekme." O tem, kakšna bo njena poklicna kariera po tekmovalni, še ni sprejela odločitve. "Idej je veliko, a nimam nobene končne. Trenutno je fokus še bolj na smučanju in si bom potem pustila čas, da se te ideje razvijejo do konca. Zagotovo imam rada ta šport in bi rada na nek način ostala z njim povezana, tako da bo treba videti, kakšne priložnosti se bodo pojavile in kje se bom našla."

Ana Bucik Jogan FOTO: Luka Kotnik