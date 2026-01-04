Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

'Verjamem, da imam dobro vožnjo v nogah, ampak tega ne prenesem na tekmo'

Kranjska gora, 04. 01. 2026 13.08 pred 8 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Matic Flajšman STA
Ana Bucik Jogan

Letošnji ženski tekmi v alpskem smučanju v Kranjski Gori sta bili zadnji v karieri za standardno članico slovenske tehnične ekipe za svetovni pokal Ane Bucik Jogan. Dvaintridesetletnica bo marca po koncu sezone sklenila tekmovalno pot. Novogoričanka bo ostala zapisana v analih kot zadnja nosilka stopničk v alpski kombinaciji med Slovenkami.

V karieri je enkrat samkrat posegla po stopničkah. Na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji. Te sicer ni več na tekmovalnem sporedu svetovnega pokala.

Po njej se je v tej zdaj ugasnjeni posamični kombinirani disciplini od Slovencev na stopničke zavihtel le še Štefan Hadalin, ki trenutno opravlja naloge tiskovnega predstavnika panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije.

V svetovnem pokalu je od svojega debija pred 16 leti na Zlati lisici v Mariboru nastopila na 207 tekmah ter zbrala 22 posamičnih uvrstitev v najboljšo deseterico, od tega štiri med najboljših pet.

Najbližje stopničkam na specialnih slalomih je bila s četrtim mestom na finalnem slalomu sezone 2021/22 v Courchevel/Meribelu. Takrat je na njem zmagala trenutno poškodovana Andreja Slokar. Specialistka za tehnični disciplini je najboljši veleslalom odpeljala pred tremi leti, ko je bila osma na tekmi v Kranjski Gori.

Na svetovnih prvenstvih je najvišje posegla s sedmim mestom na slalomu leta 2017 (Are), na OI v Pekingu leta 2022 je bila v tej disciplini 11.

Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Odločitev, da bo sezona 2025/26 njena zadnja v tekmovalnem športu, je napovedala na petkovi novinarski konferenci pred domačima tekmama v Kranjski Gori.

"Odločitev ni zrasla čez noč. Popolnoma si zaupam, da gre za pravo odločitev, se pa tudi veselim, oziroma sem še zelo motivirana za vse tekme, ki še prihajajo do konca sezone," je ob robu njenega zadnjega domačega tekmovanja na podkorenski strmini v vlogi tekmovalke povedala Ana Bucik Jogan.

Preberi še Nov slab nastop Ane Bucik Jogan, ki ne bo 'videla' drugega teka

Misli o koncu kariere so jo spreletavale že v minuli sezoni. "Prejšnja sezona v veliko pogledih ni bila takšna, kot bi si jo želela, ne samo rezultatsko, ampak tudi moji občutki na snegu, moje počutje ni bilo pravo. Po drugi strani pa nisem želela stvari, ki jo imam najraje, končati s slabimi občutki, zato sem se odločila, da grem v novo sezono."

"Lahko rečem, da je bila odločitev zagotovo prava. Letos se počutim veliko boljše, tudi smučam bolje, rezultati mogoče tega še niso stoodstotno potrdili, ampak upam, da bom to uspela pokazati do konca zime in z nasmeškom na obrazu odpeljati te zadnje tekme."

O tem, kakšna bo njena poklicna kariera po tekmovalni, še ni sprejela odločitve. "Idej je veliko, a nimam nobene končne. Trenutno je fokus še bolj na smučanju in si bom potem pustila čas, da se te ideje razvijejo do konca. Zagotovo imam rada ta šport in bi rada na nek način ostala z njim povezana, tako da bo treba videti, kakšne priložnosti se bodo pojavile in kje se bom našla."

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Luka Kotnik

Rezultatsko najuspešnejše so bile njene sezone 2016/17, 2020/21, 2021/22 in 2022/23, ko je bila med slalomskimi prvokategornicami.

"Imam ogromno lepih spominov, najlepši pa so povezani z domačimi tekmami. Velikokrat sem dobro tekmovala v Mariboru in Kranjski Gori. Ponosna sem, da sem že toliko časa v svetovnem pokalu in vem, da ni kar tako ostati na takšni ravni dolgo časa, tako da bi težko izpostavila poseben trenutek. V spominu mi bodo zanesljivo ostali vsi lepi nastopi, prijateljstva in ekipa, ki mi je stala ob strani."

Rast prekinila slalomski niz Shiffrin, nov slab nastop Ane Bucik Jogan

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
04. 01. 2026 13.35
Ko te premaga izraelka je pa čas za slovo in zadnji pozdrav
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425