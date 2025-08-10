'Vesela sem, ker je to sploh prva moja poletna zmaga'

Na uvodni tekmi poletne velike nagrade 2025, ki hkrati pomeni uvod v olimpijsko sezono, je Nika Prevc prvič v karieri premagala vso konkurenco. Uspeh kariere sta vpisali tudi mladi Tinkara Komar in Maja Kovačič, nova pravila so žal izložila Niko Vodan.

Svetovna prvakinja Nika Prevc je v Courchevelu popravila lansko napako in po 106.5 metrih v prvi seriji in 4. mestu v finalu, kot dopoldne na treningu, deklasilara konkurentke. V finalu je do prve poletne zmage v karieri prišla s 124 metri ter s skupno 241,7 točkami. Druga je bila Nemka Selina Freitag s 124 in 113 metri ter 224,7 točkami, tretja pa Kanadčanka Abigail Strate s 126.5 in 119.5 metri ter 222,9 točkami. Debitantka Tinkara Komar je vpisala rezultat kariere z 11. mestom, skočila je 105.5 in 107 metrov, zbrala je 146,5 točk, s 17. mestom je bila zadovoljna tudi druga debitantka, Maja Kovačič, ki je skočila 97.5 in 107.5 metrov. "Zelo sem zadovoljna z današnjo tekmo. Najprej zato, ker sem v finalni seriji rezultatsko napredovala, sploh pa zato, ker je to moja prva poletna zmaga," je bila po uvodni zmagi sezone srečna Nika Prevc.

Žal je brez tekem v Courchevelu zaradi neustreznega dresa ostala najizkušenejša, Nika Vodan. Po novih pravilih vsaka reprezentanca v primeru neustreznega dresa lahko popravlja le en dres in tako se je naša izkušena tekmovalka, že zmagovalka Courchevela in tudi rekorderka naprave, odpovedala popravilu dresa, saj je vodstvo reprezentance tako lahko popravilo dres Nike Prevc. S podobnimi težavami so se srečale še reprezentantke ZDA in Poljske, še več tovrstnih primerov pa se je zgodilo v moškem delu konkurence.