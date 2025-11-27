Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

'Veseli me, da bom dirkala doma. V Copper Mountainu sem veliko trenirala in tekmovala'

Ljubljana, 27. 11. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

V Copper Mountainu bodo tekmovale tudi alpske smučarke, ki se bodo konec tedna pomerile v veleslalomu in slalomu. Preko luže bosta tekmovali tudi Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Lila Lapanja
Lila Lapanja FOTO: SZS

Slovensko žensko reprezentanco v tehničnih disciplinah so letos žal zdesetkale poškodbe. Andreja Slokar in Neja Dvornik sta žal morali predčasno zaključiti olimpijsko sezono. Ob težavah v ognju na tekmah svetovnega pokala ostajata Ana Bucik Jogan, ki bo v ZDA nastopila v veleslalomu in slalomu, in Lila Lapanja, ki bo tekmovala le v slalomu. Veleslalom bo na sporedu v soboto z pričetkom prve vožnje ob 18. uri, finalna pa bo sledila ob 21. uri po slovenskem času. Enaka časovnica je predvidena tudi za nedeljski slalom. V Copper Mountainu se bo sicer začelo že dogajati, saj so tam zbrani tudi alpski smučarji, ki bodo tekmovali v superveleslalomu, jutri pa v veleslalomu. 

Preberi še Katastrofa za švicarski tabor: Lara Gut-Behrami brez OI

"Za nami je slabši vikend v Gurglu. Tako za našo ekipo, kot tudi zame, ko nisem prikazala svojega najboljšega smučanja. Obrnili smo list naprej. Naredili smo analizo, zakaj je do tega prišlo in jaz si želim, da bom ta teden že pokazala spet boljše smučanje. Čaka nas ponovno tudi veleslalom na novem terenu. Jaz upam, da bom dobro smučala in bom zadovoljna z rezultatom," je bila v izjavi za uradno spletno stran krovne zveze izčrpna Ana Bucik Jogan. 

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan FOTO: Aljoša Kravanja

"Zelo vesela sem, da bom nekako lahko nastopala na nekako domači tekmi. V Copper Mountainu sem v karieri veliko trenirala in tudi tekmovala. Tekmovale bomo verjetno na spodnjem delu proge za smuk in ne na progi za tehnične discipline, ker ni dosti snega. Veseli me, da bom dirkala doma. Še naprej gradim svoje občutke in svoje smučanje. Včasih je potrebno iti počasi v klanec, a tako je včasih na začetku sezone. Jaz sem motivirana in se zelo veselim nove tekme, ki bo zame posebna, saj bo tam tudi moja družina in prijatelji," pa je za SZS dejala Lila Lapanja.

alpsko smučanje lila lapanja
Naslednji članek

Katastrofa za švicarski tabor: Lara Gut-Behrami brez OI

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
27. 11. 2025 12.16
Lapajna 😂
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363