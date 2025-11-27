'Veseli me, da bom dirkala doma. V Copper Mountainu sem veliko trenirala in tekmovala'

V Copper Mountainu bodo tekmovale tudi alpske smučarke, ki se bodo konec tedna pomerile v veleslalomu in slalomu. Preko luže bosta tekmovali tudi Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja.

Slovensko žensko reprezentanco v tehničnih disciplinah so letos žal zdesetkale poškodbe. Andreja Slokar in Neja Dvornik sta žal morali predčasno zaključiti olimpijsko sezono. Ob težavah v ognju na tekmah svetovnega pokala ostajata Ana Bucik Jogan, ki bo v ZDA nastopila v veleslalomu in slalomu, in Lila Lapanja, ki bo tekmovala le v slalomu. Veleslalom bo na sporedu v soboto z pričetkom prve vožnje ob 18. uri, finalna pa bo sledila ob 21. uri po slovenskem času. Enaka časovnica je predvidena tudi za nedeljski slalom. V Copper Mountainu se bo sicer začelo že dogajati, saj so tam zbrani tudi alpski smučarji, ki bodo tekmovali v superveleslalomu, jutri pa v veleslalomu.

"Za nami je slabši vikend v Gurglu. Tako za našo ekipo, kot tudi zame, ko nisem prikazala svojega najboljšega smučanja. Obrnili smo list naprej. Naredili smo analizo, zakaj je do tega prišlo in jaz si želim, da bom ta teden že pokazala spet boljše smučanje. Čaka nas ponovno tudi veleslalom na novem terenu. Jaz upam, da bom dobro smučala in bom zadovoljna z rezultatom," je bila v izjavi za uradno spletno stran krovne zveze izčrpna Ana Bucik Jogan.

