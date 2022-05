Vesna Fabjan vodja panoge za smučarski tek, Tomas Globočnik za biatlon

Še pred tem so na predlog predsedujočega, predsednika SZS Enza Smrekarja, ki je 22. marca na skupščini kot edini kandidat prejel soglasno podporo za nov štiriletni mandat od 2022 do 2026, potrdili novo-staro sestavo "vlade" nacionalne smučarske organizacije. V IO SZS so, kot poroča STA, predsednik SZS Smrekar, podpredsednik SZS Luka Steiner ter predsedniki vseh panog, in sicer predsednik panoge za alpsko smučanje Iztok Klančnik, predsednik panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh, predsednik panoge za tek na smučeh Roman Beznik, predsednik panoge za biatlon Boštjan Ule, predsednik panoge za smučanje prostega sloga Roman Vidovič, predsednik panoge za deskanje na snegu Dragan Gojkovič, predsednik panoge za telemark smučanje Franc Horvatiček in predsednik Zveze učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Blaž Lešnik. Član izvršilnega odbora je tudi predstavnik organizacijskih komitejev prirediteljev tekmovanj svetovnih pokal v Sloveniji Rajko Pintar, ki je bil predhodno imenovan s strani organizatorjev tekmovanj.