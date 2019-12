Veter 'odpihnil' tekmo skakalcev v Ruki

Smučarji skakalci so ostali brez posamične tekme svetovnega pokala v finski Ruki. Po sobotni tekmi, ki so jo zaznamovale diskvalifikacije (tudi Petra Prevca in Anžeta Semeniča), je nedeljsko tekmo "odpihnil" premočan veter.

Smučarji skakalci so ostali brez tekme v Ruki. FOTO: Damjan Žibert Žirija tekmovanja je hitro odpovedala četrto letošnjo tekmo svetovnega pokala v finski Ruki. Že dopoldne so odpovedali skakalno preizkušnjo nordijskih kombinatorcev, popoldne so enkrat še prestavili začetek kvalifikacijske serije, deset minut pred predvidenim začetkom tekme pa je žirija sporočila, da tekme zaradi premočnega vetra ne bo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Sobotno tekmo so obeležile diskvalifikacije zaradi neustreznih dresov, med "žrtvami" sta bila tudi Peter Prevc, ki je bil tretji in Anže Semenič. Še boljše je kazalo po prvi seriji, saj je bil Timi Zajc v vodstvu, Peter Prevc pa je bil drugi. Na koncu je na stopničkah le bil slovenski tekmovalec, Anže Lanišek se je prebil na tretje mesto, zmagal je Norvežan Daniel Andre Tande. Naslednji teden se bo karavana svetovnega pokala zbrala v ruskem Nižnem Tagilu. Slovenska ekipa bo tudi v Rusiji enaka, kot je bila v Wisli in Ruki, torej Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Rok Justin.