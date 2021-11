Organizatorji ženskega veleslaloma za svetovni pokal v Killingtonu so sredi prve vožnje tekmo odpovedali zaradi močnega vetra. Sprva so začetek prestavili za pol ure, toda nato so izvedbo tekme preprečili stalni močni sunki vetra.

V Killingtonu je za nedeljo predvidena slalomska preizkušnja, prva vožnja bo ob 15.45, druga pa ob 18.45. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke