Veter prestavil kvalifikacije skakalk na nedeljo

V Falunu bodo Slovenijo zastopale Maja Kovačič, Tinkara in Katra Komar, Nika Vodan in Nika Prevc.
V svetovnem pokalu po treh tekmah vodi stoodstotna Japonka Nozomi Maruyama s 300 točkami, Prevc je kot najboljša Slovenka tretja s 156 točkami.
Smučarske skakalke bi danes v Falunu morale izvesti trening in kvalifikacije za nedeljsko tekmo svetovnega pokala. Toda organizatorji so današnji program odpovedali zaradi premočnega vetra. Načrtovane skoke na veliki skakalnici bodo poskusili izvesti v nedeljo.
