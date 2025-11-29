Svetli način
Veter prestavil kvalifikacije skakalk na nedeljo

Falun, 29. 11. 2025 20.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Komentarji
0

Smučarske skakalke bi danes v Falunu morale izvesti trening in kvalifikacije za nedeljsko tekmo svetovnega pokala. Toda organizatorji so današnji program odpovedali zaradi premočnega vetra. Načrtovane skoke na veliki skakalnici bodo poskusili izvesti v nedeljo.

Nika Prevc
Nika Prevc FOTO: Profimedia

V Falunu bodo Slovenijo zastopale Maja Kovačič, Tinkara in Katra Komar, Nika Vodan in Nika Prevc.

V svetovnem pokalu po treh tekmah vodi stoodstotna Japonka Nozomi Maruyama s 300 točkami, Prevc je kot najboljša Slovenka tretja s 156 točkami.

smučarski skoki nika prevc falun
