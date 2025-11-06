Veteran Simon Ammann v švicarski ekipi na uvodu sezone

Švicarski glavni trener Martin Künzle je pred uvodno tekmo v Lillehammerju med 21. in 23. novembrom mesto v ekipi zagotovil le Gregorju Deschwandnu, drugi pa so se na pripravah v nemškem Oberstdorfu pomerili v internih kvalifikacijah. Štiriinštiridesetletni Ammann se je dobro kosal s svojimi veliko mlajšimi reprezentančnimi sotekmovalci in si izboril mesto v ekipi.