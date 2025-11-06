Svetli način
Zimski športi

Veteran Simon Ammann v švicarski ekipi na uvodu sezone

Bern, 06. 11. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Štirikratni olimpijski prvak v smučarskih skokih Simon Ammann je naredil pomemben korak do svojega osmega nastopa na zimskih olimpijskih igrah. Ammann se je prek internih kvalifikacij uvrstil v švicarsko izbrano vrsto za uvodne tri tekme svetovnega pokala v sezoni 2025/26.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicarski glavni trener Martin Künzle je pred uvodno tekmo v Lillehammerju med 21. in 23. novembrom mesto v ekipi zagotovil le Gregorju Deschwandnu, drugi pa so se na pripravah v nemškem Oberstdorfu pomerili v internih kvalifikacijah. Štiriinštiridesetletni Ammann se je dobro kosal s svojimi veliko mlajšimi reprezentančnimi sotekmovalci in si izboril mesto v ekipi.

Preberi še Noriaki Kasai pri 53 letih prek DP v celinski pokal

Štirikratni posamični olimpijski prvak iz Salt Lake Cityja 2002 in Vancouvra 2010 želi biti del švicarske reprezentance za olimpijske igre, ki bodo med 6. do 22. februarja v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Tekmovanja v smučarskih skokih bodo sicer na sporedu v dolini Fiemme.

smučarski skoki ammann
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
06. 11. 2025 11.00
Ni on toliko dober ampak so ostali slabi
ODGOVORI
0 0
Lopov975
06. 11. 2025 10.52
+1
turist
ODGOVORI
1 0
modelx
06. 11. 2025 10.45
in švica je bila v daljni preteklosti svetovna velesila v skokih. to panogo so si uzurpiali ostarjarji. še japonci poljaki, nemci in norvežani jim sledijo na škrge, naši so kot komandosi na tujem ozemju, raznih fincev, čehov, pa komaj za vzorec in so kot jamajčani v bobu
ODGOVORI
0 0
