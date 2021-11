Visoka zmaga Jesenic

Jeseničani so se po reprezentančnem premoru uspešno vrnili na klubsko sceno v alpski ligi. Tokrat so visoko premagali Ritten in se še utrdili na vrhu lestvice.

Ko je že v tretji minuti zadel Eetu Elo, se je zdelo, da bodo gostje zlahka prišli do zmage. A domači so jim vendarle nekoliko otežili delo, v 17. minuti izenačili, potem pa se je ustavilo. Na drugi strani pa je stekel jeseniški stroj, v drugi tretjini so namreč gostje kar šestkrat zatresli mrežo domačih vratarjev - Jacoba Smitha je po 1:6 zamenjal Hannes Treibenreif - in že precej pred koncem odločili dvoboj.